/FOTOGALERIE/ Bleskové povodně, které zaskočily ve středu 12. května večer obyvatele Šilheřovic a Hati, trápí tamní obyvatele i ve čtvrtek večer. Voda a bahno z polí zaplavilo celé obce, v Šilheřovicích navíc vinou obrovského množství srážek přetekly ještě tamní dva rybníky. Obyvatelům několika desítek domů zůstaly oči pro pláč. Zatopené sklepy, garáže, zahrady a všudypřítomné nánosy bahna.

Šilheřovice, povodeň, stav ve čtvrtek 13. května před 19. hodinou večer. | Foto: Denik/Lukáš Kaboň

Takovou spoušť po sobě zanechala průtrž, která se prohnala Šilheřovicemi. „Začalo to v ulici Na Bělidle, potom už to vzalo celou obec. Voda a bahno z polí stékaly do našeho místního potoka, ten samozřejmě neměl šanci takové množství v tak krátkém čase absorbovat a došlo k jeho vylití. V jedné části obce jsou i rybníky, které byly také kvůli bleskové průtrži rychle naplněny a přetekly,“ popisuje starosta Šilheřovic Radek Kaňa s tím, že středeční povodně byly extrémní.