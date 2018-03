Válka o nový bazén pokračuje, žádná firma ho nechce stavět

Otevírání obálek nepřineslo žádný pokrok. Nebyla totiž podána ani jedna skutečná nabídka.

Starý opavský bazénFoto: Deník / František Géla

Bouřlivé emoce. Ty už nějaký čas vyvolává projekt na výstavbu nového bazénu v Opavě. A poslední dny rozhodně nejsou výjimkou. V pondělí v poledne navíc skončila lhůta, do které bylo možno podat nabídku.

Při otevírání obálek v Brně však zúčastnění příliš práce neměli. Nebyla totiž podána žádná.

Objevila se jen jakási fiktivní obálka.

„Jedna obálka tam byla, ale dost podivná, fiktivní. Prostě to nebylo v pořádku,“ řekl včera naší redakci opavský primátor Radim Křupala (ČSSD) s tím, že se bude připravovat nové výběrové řízení.

„Zadávací podmínky se budou zjemňovat, aby se zvýšila možnost, že se někdo přihlásí. Máme již pracovní skupinu, která se bude projektem zabývat,“ uvedl primátor. Je podle něj možné, že na zasedání se budou chtít opoziční zastupitelé o projektu bavit.

„Budou zřejmě chtít projekt zastavit,“ podotkl. Na otázku, proč se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil, pak odpověděl:

„Nikdo nebyl ochoten podat nabídku pod stanovenou cenu.“ Skutečnost, že se objevila pouze jedna, navíc fiktivní obálka, potvrdil také náměstek primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu).

„Nyní bude třeba se zamyslet nad tím, co bylo špatně. Na zastupitelstvu příští týden se rozhodne, co budeme podnikat dál,“ nechal se slyšet Halátek.

Podle opozičního zastupitele Marka Veselého (ODS) je dost pravděpodobné, že se na zastupitelstvu příští týden bude o bazénu mluvit.

„Dost bych se divil, kdyby se to na zastupitelstvu neřešilo. Možná to i opozice vytáhne. Projekt bazénu v této podobě je neadekvátní a přemrštěný. V jiných městech republiky se s bazénem vešli do dvou set milionů. Dva roky už tento projekt brzdí další rozvoj města, tahle podoba projektu je podle mě trestuhodná,“ míní Veselý.

Jak zmínil, mělo by se začít znovu.

„Není na co čekat. Domnívám se, že pokud vypíšou znovu výběrové řízení, výsledek bude stejný nebo podobný. Musí se zjistit, v čem je problém, jestli ' v ceně, nebo v zadávacích podmínkách. Nejspíš to ale bude kombinace obojího,“ pokračuje Veselý, který nepřímo objasnil důvod, proč se ve výběrovém řízení objevila již zmíněná fiktivní obálka.

„Zákon umožňuje otevírání obálek za přítomnosti člověka, který tam má nabídku. Zřejmě toho někdo využil, aby tam mohl být,“ uvedl.

Redakce pak oslovila i další opoziční zastupitelku Pavlu Brady (Zelená pro Opavu).

„Nikdo ze zastupitelstva v Brně nebyl. Pan Veselý o to stál, ale nebylo mu to schváleno. Nemám přímé informace, takže to nechci více komentovat,“ uvedla Brady.