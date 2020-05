Kdo by neznal oblíbenou letní komedii Slunce, seno a pár facek. Zejména běží-li právě na plátně pasáže dvou znesvářených sousedských rodin Škopkových a Konopníkových, smích se zadržuje jen těžko. Jenže co je v tomto případě jen věrohodně zahrané, bývá v životě bohužel zcela reálné. Ano, řeč je o sousedských hádkách a sporech, které leckdy také končí, podobně jako zmíněný film, pohlavky a jinými fyzickými ataky.

Své o tom vědí i zaměstnanci přestupkových oddělení na úřadech. „Tak, jako roste napětí ve společnosti, odráží se situace i v sousedských sporech, které mají tendenci narůstat. Nejčastěji jde o vygradování dlouhodobého napětí ve vzájemném sousedském soužití, které se projevuje nadávkami, schválnostmi, hrubým jednáním, fyzickým napadením nebo poškozováním majetku. V bytových domech se poukazuje na hlasitou hudbu, hlasitý hovor a mejdany,“ přibližuje mluvčí hlučínské radnice Kristina Neničková.

Dostanou-li se tedy sousedské rozepře na stůl až k úředníkům, začíná přestupkové řízení. „Dohodou nekončí žádné přestupkové řízení, zákon dává jedině možnost smířit se. A to pouze v případě, kdy se jedná o „urážku na cti“. Obviněný je ochoten se omluvit za urážku, kterou uštědřil druhé straně. Ale ta musí chtít ke smíru přistoupit. Jinak stejně jako v ostatních případech se věc dál projednává. Prověřují se důkazy, kterými jsou většinou tvrzení obviněného, poškozeného a svědků. Pokud se obviněnému prokáže, že se přestupku dopustil, může mu být uložen správní trest i peněžitý, kterým je pokuta. V případě úmyslného narušení občanského soužití je její horní hranice 20 tisíc, při opakovaném jednání až 30 tisíc korun,“ vysvětluje vedoucí oddělení přestupků opavského magistrátu Lenka Benková.



Také opavští sousedé si často dělají nejrůznější schválnosti. Na balkonech proto končí třeba nedopalky cigaret, nepořádek z vyklepaného koberce, otrhané listy rostlin nebo i voda z úmyslně přelitých květináčů.

SOUSEDÉ SE RÁDI NATÁČEJÍ

„Hodně se rozmáhá natáčení. Ti, kdo bydlí v rodinných domech, si z bezpečnostních důvodů chrání svou nemovitost kamerovým systémem. No a soused od vedle se domnívá, že sleduje i jeho a že schválně pozoruje, co dělá jeho rodina,“ říká Lenka Benková.



A na přestupkovém oddělení se občas objevují i staré známé tváře. Není totiž žádným tajemstvím, že některé, mnohdy až banální neshody, se táhnou roky. Jako třeba v Hlučíně.

„Předmětem sporu byl několik let starý, již vybledlý, špinavý a nepoužívaný slunečník. Jedna strana tvrdila, že je jejich a že jej zakoupili v setu s plastovým nábytkem. Doklad o zakoupení ale neměli. I druhá strana pak uváděla, že slunečník je jejich, že si jej přivezli ze sběrného dvora, kde byl vyhozený na skládce a je tudíž jejich majetkem,“ přibližuje Kristina Neničková a připojuje ještě jednu „perličku“: „Z bytového domu volala paní, že soused začal nad ránem zvracet a trvalo do až do dopoledních hodin. A jí že to ruší. Vůbec se nezajímala, jestli ten muž nepotřebuje zdravotní pomoc.“

V Opavě mají zase úředníci svou zkušenost z chronickou oznamovatelkou, která už roky přichází, aby jim předložila obsáhlé spisy, v nichž detailně, takřka minutu po minutě, píše, co všechno jí údajně sousedé provádějí. „Je přesvědčená, že jí do dělají naschvál, že úmyslně cinkají láhvemi, stěhují nábytek a podobně,“ konstatuje Lenka Benková.

Nejsou-li oznamovatelé spokojeni s výsledkem řízení, pak se stává, že se sami pasují do rolí jakýchsi soudců. A tak ti, kteří měli předtím zakoušet nesnesitelný hluk v podobě bouchání do nábytku nebo dunivého dusotu pobíhajících dětí v bytě nad nimi, vyvěšují po domě anonymní urážlivé dopisy a provokují své sousedy ve snaze získat konečně onen důkaz, že mají pravdu. Jenže ti údajně „zlí“ sousedé pak musejí přistupovat k až neskutečným opatřením.

„Aby chronické oznamovatele neobtěžovali, tak třeba v noci ani nesplachují na záchodě, nepouští vodu a vůbec se nesprchují. I kliky na dveřích si obalují tak, aby nebouchaly o zeď. V tomto případě se dostáváme k otázce, kdo koho vlastně obtěžuje. A pokud se až tak daleko dostaneme při dokazování obhajoby obviněného u řízení, oznamovatel se cítí tuze dotčený a přichází stížnosti na úřední osobu, námitka podjatosti, že laicky řečeno obviněnému nadržujeme a jemu nevěříme,“ dodává závěrem Lenka Benková.