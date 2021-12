Kostel sv. Vojtěcha: 21 hodin půlnoční mše

Kostel sv. Ducha: 15.30 vigilie; 21 hodin půlnoční mše

Kostel sv. Petra a Pavla Jaktař: 15.30 vigilie (pro rodiny s dětmi)

Kostel sv. Jana Nepomuckého Kylešovice: 21 hodin půlnoční mše

Kostel sv. Kateřiny Kateřinky: 22 hodin půlnoční mše

Kostel Povýšení sv. Kříže: 16 hodin půlnoční mše

Kostel Nejsvětějšího Srdce, Marianum: 21 hodin půlnoční mše - více k bohoslužbám v Římskokatolické farnosti Opava na www.farnostopava.cz.

Hlučín:

Kostel sv. Jana Křtitele: 13 hodin mše svatá v domově pod Vinnou horou (podle možností); 15 a 22 hodin mše svatá

Darkovičky - Kaple Nanebevzetí Panny Marie: 20.30 hodin mše svatá - více na www.farnosthlucin.cz

Kravaře:

Kostel sv. Bartoloměje: 24 hodin půlnoční mše

Kostel sv. Mikuláše Kouty: 24 hodin půlnoční mše - více na Facebooku Farnost Kravaře.

Vítkov - nový kostel: 21 hodin mše svatá

Staré Těchanovice: 14 hodin mše svatá

Klokočov: 16 hodin mše svatá - více na www.farnostvitkov.cz.

Hradec nad Moravicí - kostel sv. Petra a Pavla: 15 hodin mše pro rodiny s dětmi; 22 hodin půlnoční mše - více na www.farnosthradec.cz

Dolní Benešov:

Kostel sv. Martina: 22 hodin mše svatá

Kostel sv. Urbana v Zábřehu: 20 hodin mše svatá - více na www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz

Jak jezdí autobusy a trolejbusy v Opavě?

K tradiční úpravě spojů opavské hromadné dopravy dojde vánočních svátků. Od 24. do 26. prosince a na Nový rok 1. ledna bude MHD jezdit podle nedělního jízdního řádu. Na Štědrý den bude provoz od 15.30 postupně omezován a v 16.30 zcela ukončen. Na Silvestra se provoz omezí od 19.30 a skončí ve 20.30. Na první svátek vánoční 25. prosince a na Nový rok budou vozy postupně vyjíždět od 6.30 hodin, od 7.30 bude MHD fungovat podle platného jízdního řádu.

Kvůli vysoké nemocnosti řidičů jezdí všechny trolejbusové linky, mezi které patří také linka 221, ve všední dny až do 31. prosince podle letního jízdního řádu.

Jak jsou otevřeny obchody, Breda?

Obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních budou mít během některých svátků zavřeno. Na Štědrý den 24. prosince smí být supermarkety v provozu jen do 12 hodin. 25. a 26. prosince je zavřeno stejně jako na Nový rok 1. ledna.

Opavské Obchodní centrum Breda & Weinstein je 23. prosince v provozu od 9 do 21 hodin. Na Štědrý den pak od 9 do 12 hodin, 25. a 26. prosince je Breda zavřená. Na Štědrý den je zavřené kino Cinestar, to bude ale naopak fungovat na první a druhý svátek vánoční vždy od 10 hodin do půlnoci.

Rohlík.cz a Košík.cz

24.12.: rozvoz 5.00 – 14.00

25.12.: zavřeno

26.12.: rozvoz 7.00 – 23.00

POLICIE 158

MĚSTSKÁ POLICIE 156

HASIČI 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

TÍSŇOVÁ LINKA 112

PORUCHY – VODA 800 167 427, 581 202 094

PORUCHY – PLYN 1239

PORUCHY – ELEKTŘINA 800 850 860

LINKA DŮVĚRY pro děti – nonstop 585 416 600

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – nonstop 585 423 857

ZLATÁ LINKA SENIORŮ pondělí – pátek 8–20 hodin 800 200 007

DOMÁCÍ NÁSILÍ – nonstop 251 511 313

Krajská hygienická stanice Moravskoslezskéhokraje v Ostravě:595 138 111

Celostátní nonstop Covid infolinka:724 810 106 nebo 725 191 367

OSTRAVA

CinemaCity (Forum Nová Karolina) Ostrava

24.12.: 10.30 – 15.00

25.12. – 30.12.: 10.30 – 22.00

31.12.: 10.30 – 15.00

1.1.: 18.00 – 22.00

CineStar (OC Futurum) Ostrava

24.12.: zavřeno

25.12. – 1.1.: otevřeno

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

24.12. – 26.12.: zavřeno

27.12. – 29.12.: otevřeno

30.12.: otevřeno do 12.00 (zpoplatněné služby)

31.12. – 1.1.: zavřeno

Bohoslužby v Katedrále Božského Spasitele

24. prosince

7.30: mše sv. adventní

13.30: otevření katedrály, prohlídka betléma

14.00: zdobení vánočního stromku dětmi

14.30: modlitba růžence za naše rodiny

15.00: vánoční mše sv. pro rodiny

24.00: půlnoční pontifikální mše sv.

25. prosince a 26. prosince

7.30: mše sv.

9.30: pontifikační mše (25.12.), mše sv. pro rodiny s dětmi (26.12.)

13.00 – 18.00: komentovaná prohlídka pohyblivého betléma

19.00: mše sv.

31. prosince

15.00: mše sv. na poděkování za uplynulý rok

1. ledna a 2. ledna

7.30: mše sv.

9.30: pontifikační mše sv. (1.1.), mše sv. pro rodiny s dětmi (2.1.)

14.00 – 16.00: komentovaná prohlídka pohyblivého betléma

19.00: mše sv.