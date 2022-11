VIDEO: Takto řádili Romové v Bohumíně, vzduchem létaly nadávky, půllitry i židle

Podobné je to v tomto čase i v dalších obchodních centrech a hypermarketech. Vánoční nabídku včetně ozdob a dekorací už nabízejí například v havířovském Globusu, kde měli o uplynulém víkendu dokonce slevy na veškerou vánoční výzdobu včetně mini stromečků, postaviček Santa Klause, blyštících se hvězdiček anebo velkých světelných ozdob. A na nedostatek zákazníků si určitě nemohli stěžovat.

Levnější Vánoce

Díky stále výhodnému kurzu polského zlotého však mnoho Čechů i letos řeší otázku, kam vyrazit na nákupy. A je jasné, že mnoho jich i před Vánocemi zamíří nakupovat právě za hranice - do Polska. Svědčí o tom množství aut s českou registrační značkou před polskými obchodními centry už nyní.

V obchodech začaly naplno vánoční nákupy. V ostravském OC Avion Shopping Park rozsvítili v sobotu vánoční strom.Zdroj: Deník/Michaela Vašíčková

V nákupních koších Čechů se v Polsku objevují nejen veškeré potraviny, které mají od února na nulu sníženou DPH, ale díky výhodnému kurzu se tam našinci naučili kupovat prakticky všechno - oblečení, kosmetiku, drogerii, ale třeba i nábytek nebo stavební materiály a velmi žádaný je sortiment obchodech pro kutily a zahrádkáře. Díky snížené dani jsou v Polsku levnější také pohonné hmoty.

Auto v Havířově zranilo dva teenagery, skončili v nemocnici

V hypermarketu Auchan ve městě Żory, asi 30 kilometrů od Ostravy, jsou prý letos hitem vánoční ozdoby. „Češi je berou po celých velkých krabicích,“ prozradila pracovnice na informacích.

Že si nevymýšlí, jsme se mohli přesvědčit záhy na parkoviště, kde do kufru auta skládali krabice s ozdobami hned tři dvojice. „Viděl jste ty ceny?! To snad ani není možné, jak je to levné. Vzali jsme pět krabic s baňkami a spoustu dalších vánočních ozdob,“ prozradili Vaníčkovi, kteří přijeli z Ostravy.

Čeští zákazníci si v Auchanu našli cestu i do nákupní galerie. Například v obchodech se značkovým oblečením není problémy narazit na Čechy.

OBRAZEM: Vzpomínáte? Svinovské plato, před 12 lety šla ostuda Ostravy k zemi

Je otázkou, jak dlouho ještě nákupní ráj nejen pro Čechy v Polsku potrvá. Předvánoční čas je možná jedna z posledních příležitostí výhodně nakoupit. Pokud jde o potraviny a pohonné hmoty, podle zpráv od našich severních sousedů tamní vláda už vážně uvažuje, že zruší protiinflační opatření v podobě snížené DPH na pohonné hmoty a nulovou DPH na potraviny. Uvedl to šéf polského státního fondu PFR Pawel Borys, poradce premiéra Mateusze Morawieckého. Dluh ve státní kase za od února trvající protiinflační štít totiž narostl na astronomických 200 miliard korun.

Líbí se vám? Ostravská nemocnice mění svou podobu, v novém už ARO a chirurgie

To v Polsku nastartovalo nebývalou inflaci, která se v říjnu meziročně zvýšila o 0,7 procentního bodu na 17,9 procenta. „To vše signalizuje, že Polsko opravdu bude muset v rámci snahy o stabilizaci svých veřejných financích v ekonomicky náročné době přistoupit právě ke zrušení inflačních štítů. Zatím není zřejmé, zda by zrušilo veškerá tato opatření, nebo jen některá z nich. Pokud se však Varšava rozhodne od ledna příštího roku opravdu zrušit všechna opatření svých „inflačních štítů“, inflace v zemi dosáhne v únoru 2023 až 24 procent,“ říká mediálně známý ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.