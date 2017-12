Za letošní Vánoce si vesměs připlatíme

Cukroví, kapr, bramborový salát, stromek. Toto všechno je už tradiční součástí Vánoc. A pochopitelně nic není zadarmo. Avšak v případě těch nadcházejících si do kapes sáhneme ještě hlouběji než v letech minulých.

Ilustrační foto

Více zaplatíme nejen za samotnou štědrovečerní večeři, ale třeba i za vánoční cukroví, ať už si je lidé rozhodnou upéci sami doma anebo zvolí variantu objednání u výrobců. Taková je aktuální situace u nás a opavský okres není ve zdražování žádnou výjimkou.

Vánoční kapr: očekává se mírné podražení

Pro většinu lidí je ryba neodmyslitelnou součástí štědrovečerní tabule. Ale také prodejci v opavském okrese museli zareagovat na současnou situaci na trhu, proto si za vánočního kapra v letošním roce mírně připlatíme.

„Po šesti letech, kdy byla cena stejná, jsme nyní museli přistoupit k jejímu zvýšení. Kapra zdražujeme o dvě koruny na kile, to znamená, že kilogram bude stát 82 korun,“ potvrdil naší redakci Jiří Mižďoch z dolnobenešovské pobočky Rybářství Hodonín.

Důvodem je podle něj celorepublikový pokles produkce ryb. „Co se rybníku Nezmar v Dolním Benešově týká, odtud jsme ryb vylovili přibližně stejně jako vždy. Avšak rybníky na Hodonínsku byly pouze na třetinové či poloviční vodě, takže ryb nebylo tolik, to všechno má vliv,“ mínil.

Drtivá většina lidí si od prodejců nosí domů kapra. Avšak najdou se i tací, kteří dají přednost jiné rybě. „U nás se hodně prodává také amur nebo pstruh. Občas se někdo poohlédne i po dravcích, jakými jsou candáti a štiky. A takovým zpestřením může být pro někoho letos lín, kterého jsme loni neměli,“ vyjmenoval Jiří Mižďoch.

V Opavě si můžete pro vánoční rybu zajít rovněž na Kolofíkovo nábřeží, kde se nachází prodejna Povodí Odry. Tady zatím ještě o ceně nemají úplně jasno. „Lze předpokládat podobnou cenu jako loni, avšak dosud nejsou uzavřeny veškeré výlovy a inventury u producentů. Cena se může před Vánoci ještě mírně změnit, je to otázka konkurenčního tlaku.

V Opavě bude kilo kapra stát mezi 85 – 88 korunami,“ přiblížil vedoucí opavské prodejny Ivo Jedlička. Také on stejně jako Jiří Mižďoch potvrdil, že letos je ryb méně. „Z hlediska produkce kapra se jedná o podprůměrný rok. Zásadně se začíná projevovat nedostatek násadových ryb na jaře, a to z důvodu tlaku rybích predátorů, kterými jsou kormoráni, vydry a volavky,“ doplnil Ivo Jedlička.

Cukroví letos očekávejte dražší

Zdražení hlavních surovin se letos projevilo i na cenách cukroví. Ale na druhou stranu, dražší cukroví může být důkazem kvality. „Kdo nezdražil cukroví, nepeče z másla,“ říká Ludmila Jařabová z Kravař, která provozuje kromě výrobny i cukrárny v Opavě a Kravařích.

„Na jednom kile jsme zdražili o 40 korun. Podražilo nejen máslo, ale i vejce, ovocné náplně, ale také kakao a čokoláda,“ vyjmenovala majitelka firmy a zmínila, že ceny cukroví výrazně nabourávají i ženy pečící cukroví ve velkém a načerno. „Ženy, které takto pečou doma a nakupují v supermarketech, mají lepší nákupní ceny surovin. Navíc neplatí daně za zaměstnance a nemusí dodržovat normy tak, jako my,“ poznamenala Ludmila Jařabová.

I podle Martiny Pudové z Dolního Benešova se vyšší pořizovací ceny vstupních surovin na cenách cukroví projeví. „Podražily všechny vstupní suroviny – ořechy, máslo, mléko, vajíčka, a to se projevilo na celkové ceně. Loni jsme prodávali kilo za 400 korun, letos přijde kilo cukroví na 480,“ uvedla majitelka Cukrářské výrobny v Dolním Benešově Martina Pudová.

V Dolním Benešově pečou běžně okolo dvaceti druhů cukroví a minimálně tři druhy bývají bezlepkové. „Máme už několik let stálý okruh zákazníků. Napečeme zhruba 800 kilo cukroví,“ doplnila majitelka výrobny.

Do módy se letos vrací retro

Chcete mít letos vánoční stromeček ozdoben tak, jak tomu velí současné trendy? Pak bude vypadat následovně: zvolit můžete z odstínů bílé a stříbrné anebo zemitých tónů žluté a hnědé. Na tradiční baňky zapomeňte, pomalu ale jistě se totiž vrací figurky, kterými zdobily stromky předchozí generace, například zvířátka či sněhuláci.

„Kdybych měl shrnout letošní trendy, budou celkem tři. Co se barevnosti týká, je to varianta bílo – stříbrné a velmi oblíbené jsou také zemité odstíny, mezi které patří třeba žlutá nebo hnědá. No a pozorovat lze také jakýsi návrat do časů našich babiček. Vrací se figurky ve tvarech pejsků, kočiček, sněhuláků a podobně. Samozřejmě v moderním provedení,“ konstatoval předseda představenstva opavské Slezské tvorby Jaroslav Veverka.

Vánoční ozdoby z tohoto družstva, jež jsou všechny vyráběny i zdobeny ručně, jsou proslulé nejen v Česku, ale i v zahraničí. Putují tak třeba do Itálie, Francie, Holandska, USA nebo Austrálie. Zkrátka každá baňka je originál.

A kolik za ně vlastně zaplatíme? „Ceny jsme letos trochu zvedli, ale není to úplně velký skok. Průměrně se to pohybuje o deset korun dráž za krabičku,“ přiblížil Jaroslav Veverka. Samotné baňky pak stojí různě, zaplatíte za ně od šestnácti korun výše, záleží na tvaru, provedení či samotném nazdobení.

Zajít si pro ně můžete buď přímo do kamenné prodejny Slezské tvorby v areálu družstva v Sadové ulici, anebo lze využít také služeb eshopu.

Vánoční stromy zůstanou na stejných nebo lehce vyšších cenách

Hned na třech místech se chystá prodávat majitel společnosti Komunální servis Opava David Slavata. Jedním z nich je stará kotelna v ulici Boženy Němcové, další vyhrazený prostor se nachází v sousedství Baru Astron v Kateřinkách a poslední prodejní plochu naleznete naproti Hrušky v Hradci nad Moravicí, kde by se mělo začít prodávat už v od pondělí 4. prosince.

„Očekávám, že cenu trošku zvednu. Řádově to bude o dvacet nebo třicet korun. Definitivně však ještě rozhodnuto není. Například smrk stříbrný ve standardní výšce od 150 do 180 centimetrů u nás pořídíte do 350 korun,“ mínil David Slavata s tím, že největší zájem však bude o jedle.

„Lidé se ptají a stromy si už zamlouvají dopředu. K dispozici bude jedle bělokorá a kavkazská. Někdy mezi nimi ani nenajdete rozdíl. U zákazníků je oblíbená hlavně proto, že neopadává a není z ní takový nepořádek. Poptávají se i pět metrů vysoké kusy. Počítám, že ve stejné standardní výšce jako u smrku bude jedle stát do 450 korun,“ pokračoval David Slavata a dodal, že na svých obou opavských stanovištích bude prodávat od 11. prosince.

Od prvního prosince zahájí prodej vánočních stromů Zahradní centrum Komárov. Podle jeho majitele Přemysla Kulíka zůstanou ceny na stejné úrovni jako v loňském roce. Smrk ztepilý do dvou metrů byste zde měli pořídit kolem dvou stovek, podobně vysoká borovice vás vyjde okolo 250 korun a suma za smrk stříbrný se stejnou výškou bude asi o stovku vyšší.

„Zákazníkům budou nabízeny už nařezané stromy, ale zájemci si u nás mohou půjčit i pilku a vybraný kus si vlastnoručně uřezat. Prodej začínáme 1. prosince a později budeme prodávat i kapry,“ komentoval Přemysl Kulík.

Adventní věnce: hitem jsou světýlka a přírodní materiál

Podle Jany Paverové, aranžérky firmy decuss z Opavy, je trendem posledních let kromě svíček dávat na adventní věnce i drobné žárovičky. „Základem je vždy věnec ze slámy, do kterého pak zasazujeme většinou přírodní materiály. Například normanskou neopadavou jedli, jalovec, cesmínu a další přírodniny,“ uvedla aranžérka.

Někteří zákazníci si přejí i postříbřené nebo pozlacené věnce, které jim dávají pocit luxusu. Věnce v decussu ladí například do barev lesních plodů a nebo barev mechu. „Průměrně u nás adventní věnec vyjde na 500 až 600 korun,“ uvedla Jana Paverová.

Výjimkou ale není ani věnec za tisíc korun a ty nejnákladnější přijdou na dvě tisícovky. „Tvoříme hlavně čtrnáct dnů před adventem, abychom mohli používat živé chvojí,“ dodala Jana Paverová.