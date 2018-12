FOTOGALERIE, ANKETA/ Zasílání klasických listovních zásilek, pohlednic a dopisů každý rok klesá v průměru o 8 až 10 procent. Je to způsobeno tím, že lidé si přejí prostřednictvím SMS, MMS případně posílají e-maily.

Vánoční přání. Píšete SMS zprávy, e-maily, nebo posíláte pohlednice?

Ivo Vysoudil z České pošty řekl, že přesto v celkovém objemu stále dominují papírové listovní zásilky.

„Ty se nepočítají na kusy, ale na váhu. Lze ale říci, že pohlednic a dopisů lidé pošlou stovky milionů ročně. Jejich počet roste během Vánoc, Velikonoc a v průběhu prázdninových měsíců,“ upřesnil Ivo Vysoudil.

Podle něj lidé v posledních letech stále více využívají službu České pošty Pohlednice Online, tu pošta nabízí od roku 2015.

„Její výhodou je to, že si obrázek pohlednice zvolíte podle sebe. Nemusíte tedy posílat pouze pohlednici s Karlštejnem, ale s Karlštejnem a sebou. Odesílatelé si mohou zvolit velikost pohlednice ze tří formátů, cena Pohlednice Online pro poslání v ČR je 25 korun. Více informací lze získat na stránce www.pohledniceonline.cz,“ doplnil Ivo Vysoudil.

Postup pro zaslání je podle něj následující: „Fotku nahrajete do aplikace z počítače, telefonu nebo foťáku a vložíte ji do aplikace, kterou najdete na už zmíněných webových stránkách. Napíšete vzkaz, adresáta a pošlete, doplníte text pozdravu a adresu, vyberete typ platby a zaplatíte. Pohlednici odešlete online přímo z webu, mobilu nebo tabletu. Česká pošta ji den po obdržení platby vytiskne a zajistí doručení do ČR i do zahraničí.“

Kupují lidé ještě pohlednice? Jestli lidé pohlednice nakupují, Deník zjišťoval v několika ostravských trafikách. Nejčastější odpověď byla, že je nakupují spíše starší lidé. Lenka Smělíková z trafiky U Sýkorova mostu poznamenala, že lidé si vybírají rádi pohlednice s ladovskými motivy.

„Už ale nenakupují třeba osm nebo deset pohlednic. Vezmou si maximálně tři nebo čtyři. Určitě v tom hraje roli to, že za známku na pohlednici zaplatí 19 korun. Kdyby někdo chtěl poslat pohlednice širokému příbuzenstvu a třeba i známým, vyšlo by jej to na několik stovek. Takže se ani nedivím, že lidé si na Vánoce přejí spíše telefonicky nebo pošlou SMS,“ odpověděla Lenka Smělíková.

Pohlednice? Ta pohledí na duši

Dvaasedmdesátiletá paní Zdeňka sice ovládá velmi slušně práci s počítačem a k internetu usedá každý den, aby si přečetla, co je nového nebo poslala e-mail známým. O Vánocích ale dodržuje tradici z minulosti a posílá pohlednice. „Myslím, že udělají tomu, kdo je dostane, větší radost. Soudím tak podle sebe. Sms člověk přečte a vymaže. Vánoční přání si ale uložím na stolek a vím, že konkrétní pohlednici mi poslal někdo, kdo na mě myslel, třeba rodina nebo kamarádi. Je to takové pohlazení po duši,“ říká paní Zdeňka, která pohlednice nakoupila i na letošní Vánoce. „Vyjde mě to s těmi známkami asi na dvě, možná i tři stovky, ale těm nejbližším přání prostě poslat musím,“ dodává s úsměvem paní Zdeňka.