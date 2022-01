Ta zpráva se dostala do médií na konci minulého týdne jen velmi nenápadně a bez předešlého upozornění. „Rádi bychom občany informovali, aby nově odkládali vánoční stromky do sběrných dvorů. Dá se říci, že se mohou dopustit přestupku, za který zákon samozřejmě stanovuje i sankci,“ uvedla například mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná s odkazem na nový zákon o odpadech, platný paradoxně už od 1. ledna minulého roku.

Podle něj se odložením stromku lidé dopouštějí zakládání černé skládky.

Změna v Ostravě - vánoční stromky si už lidé musí odvážet do sběrných dvorů sami

Reakce Ostravanů? Pochopitelná. Z těch na sociálních sítích vybíráme: „Kdysi to šlo, a když teď platíme za svoz odpadu majlant, to nejde?!“ „Zítra ho odvážím MHD a jsem zvědavá, co na to pan řidič.“ „Jako v Kocourkově.“

Našli se ale i zastánci nových pořádků. „Pokud ho lidé dostali do bytu, zvládnou i z bytu. Nebo ať si koupí umělý,“ uvedl Dalibor Strakoš.

Ostravské faux-pas

Nové nařízení ale neplatí v Ostravě všude. „S likvidací vánočního stromečku se v našem městském obvodu nemusíte trápit,“ uklidnil občany starosta Mariánských Hor a Hulváků Patrik Hujdus.

„Ačkoli se šíří informace o tom, že si letos lidé podle nové vyhlášky mají stromky do sběrných dvorů odvážet sami, u nás to bude jako v předchozích letech,“ ujistil starosta s tím, že stromek odložený do konce ledna odvezou buď pracovníci OZO Ostrava, nebo zaměstnanci technického úseku mariánskohorské radnice.

Komplikace na hlavním tahu přes Ostravu. Takto vypadala Rudná první den uzavírky

Kuriózní situaci, zmatečnost a patrně variabilní výklad zákona dokreslil přístup Moravské Ostravy a Přívozu, která v lednovém čísle radničního zpravodaje občany vyzvala, aby stromky na svozová místa odložili jako obvykle, aby vzápětí zprávu na webu a v diskuzích dementovala s odkazem na rok a týden staré znění zákona.

Takto vypadala situace v Ostravě 6. ledna 2022, o svátku Tří králů:

„Bohužel, stalo se. Nás to také mrzí,“ komentovala počin mluvčí obvodu Hana Lajčíková. „To je tak, když pravá ruka neví, co dělá levá. Nezlobte se, přijde mi to dost úsměvné,“ reagoval v diskuzi Deníku Martin Janeček.

Stromečky odvezou

Mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná podotkla, že ani město nové praktiky nevítá s úsměvem.

„Změnu povinností jsme nepřivítali, ba naopak, činili jsme kroky k eventuální změně. I proto jsme se v loňském roce snažili minimálně iniciovat změnu této stanovené povinnosti prostřednictvím vyhlášky města, leč ze závěru Ministerstva vnitra ČR by úpravou této povinnosti prostřednictvím městské vyhlášky došlo k rozporu se zákonem,“ řekla Deníku Pokorná s tím, že povinnost likvidovat vánoční stromky ve sběrných dvorech zůstává v platnosti.

Bazaly, DOV, pošta v Hrabůvce... Líbil se vám 2. díl Stínů v mlze z Ostravy?

„Velká sídliště v částech Poruba, Jih, Moravská Ostrava a Přívoz i Slezská Ostrava ve svých obvodech ostatně sběrné dvory mají. Praxi jiných měst nám nepřísluší komentovat,“ uvedla mluvčí v reakci na složitější zbavování se stromků z bytů.

Zároveň však podotkla, že svoz stromků od kontejnerů, který probíhá už od 3. ledna, bude v zájmu čistoty města zajišťován i nadále.

Vyhozené vánoční stromky u kontejnerů, 10. ledna 2022 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Naším cílem nejsou sankce, nýbrž informování občanů o změně zákona o odpadech, a tudíž změně způsobu odkládání stromků do sběrných dvorů,“ dodala mluvčí, podle níž chce město iniciovat změnu v zákoně o odpadech tak, aby se povinnosti obyvatel nezměnily.

Takto vypadal svoz vánočních stromků v Ostravě v minulosti:

Také mluvčí svozové společnosti OZO Ostrava Vladimíra Karasová potvrdila, že z pohledu občana se nic zásadního nemění.

„Stromečky OZO odveze,“ vzkázala Karasová, že se tak stane na základě objednávky města v rámci takzvaného pročišťování.

„Přesto vyzýváme občany, aby stromky podle platné odpadové legislativy odkládali ve sběrných dvorech. Což už se děje,“ uvedla a přiložila snímek kontejneru naplněného stromky ve sběrném dvoře v Kunčicích.

Svoz stromečků? Je to služba pro občany, reagují města v kraji

V souvislosti s výstrahou Ostravy o nutnosti ukládat použité vánoční stromky do sběrných dvorů kvůli novému zákonu o odpadech Deník kontaktoval další velká města v kraji. Jaké tam jsou poměry?

Svoz vánočních stromků v těchto dnech probíhá ve Frýdku-Místku, Třinci, Českém Těšíně či třeba Opavě. Nikde občany neupozorňují, že by se stromků měli zbavovat jinak.

OBRAZEM: Velký dar před Novou radnicí v Ostravě zmizel. Emoce zůstávají

„Nový zákon o odpadech neřeší vánoční stromky samostatně a nezakazuje jejich svoz odpadářskou firmou za účelem dalšího využití,“ ubezpečila občany Dorota Havlíková, mluvčí Smolo CZ, které zajišťuje svoz odpadu například v Třinci.

Důležité podle ní je, aby stromky neskončily v nádobách na směsný komunální odpad. „Ke kontejneru skutečně nepatří žádný odpad, mimo vánoční stromky odložené na stanoviště nádob v termínu od 6. ledna do 6. února. V tomto období tedy nelze chápat odložení vánočního stromku na stanoviště kontejnerů jako přestupek a založení černé skládky,“ ubezpečuje Havlíková, podle níž pracovníci Smola sesbírali už tunu jehličnanů.

Kontraproduktivní ve vztahu k zakládání černých skládek je nový zákon také podle frýdecko-místecké mluvčí.

Nečekaná premiéra: Na letišti v Ostravě poprvé přistálo letadlo Emirates

„Nezakazujeme odkládání vánočních stromků vedle nádob na odpad, naopak jej svozová společnost sveze k dalšímu využití. Ne každý občan má možnost stromek odvézt na kompostárnu nebo do sběrného dvoru, je to tedy služba občanům oboustranně výhodná,“ vysvětlila Jana Musálková Jeckelová, která předpokládá, že v případě vydání zákazu by se vánoční stromky začaly válet po celém městě.

„Už nyní je lidé běžně vyhazují z oken. Právě v tomto případě by se skutečně jednalo o založení černé skládky a sběr a svoz stromků by byl pro město náročnější a nákladnější,“ řekla mluvčí Frýdku-Místku.

A o tom, že by občany upozorňovali nebo vyzývali k novým návykům neuvažují ani v Opavě.

Telefonní roboti vytáčejí seniory. Policie takto varuje před falešnými vnuky

„Žádný podobný zákaz o odkládání vánočních stromků u nás vydaný nebyl a Technické služby Opava jako svozová společnost je běžně sváží a zajišťuje jejich likvidaci,“ řekl Martin Kůs z tiskového oddělení opavského magistrátu, jehož technické služby očekávají, že svezou zhruba 500 kubíků dřevin.

O termínech svozu vánočních stromků na svém webu vyzvaly své občany i některá další města, například Český Těšín.