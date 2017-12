Vánoční stromky: nejvíc frčí jedle a smrk

Vánoce se blíží a prodejci stromků na Opavsku jsou v pohotovosti. V příštích dnech totiž očekávají první velký nápor zákazníků.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Pavel Sonnek

Jednou z nich bude také Lenka Schreierová. „Vždycky jsme kupovali vánoční strom někde u supermarketu, případně jsme pro něj vyrazili do areálu opavského magistrátu. Letos jsme se rozhodli, že si jej půjdeme sami uříznout na plantáž do Komárova. Máme jistotu, že si domů přivezeme čerstvý kus,“ uvedla.

Nemusí si s sebou brát ani pilku, protože v Zahradním centru Komárov jsou připraveni nářadí zapůjčit. Podle slov jeho majitele Přemysla Kulíka je největší zájem o stříbrné smrky.

„Oblíbená je také borovice. Co se jedlí týká, těch letos máme jen málo, protože nás zasáhly jarní mrazíky. Lidé jezdí už od začátku prosince, nejvíce jich čekáme tento víkend,“ mínil Přemysl Kulík s tím, že centrum je otevřeno od pondělí do neděle vždy od 9 do 18 hodin.

JE LIBO SI ZAMLUVIT JEDLI? ŽÁDNÝ PROBLÉM

Hned na třech místech v okrese bude letos prodávat stromky také David Slavata, majitel společnosti Komunální servis. Jeho stromky pocházejí z plantáží z Opavska a Bruntálska. Od této neděle se spustí prodej v Opavě na Kylešovském kopci ve staré kotelně v ulici Boženy Němcové, v pondělí si pak mohou zájemci vybírat stromek i v Kateřinkách v Rolnické ulici vedle restaurace Astron.

V Hradci nad Moravicí naproti prodejně Hruška se prodává už nyní a prim opět hrají hlavně jedle. „Na některé už máme tradičně i rezervace. Letos také přibylo lidí, kteří si přejí, abychom jim stromek přivezli až domů, jedná se hlavně o invalidy. Netýká se to ale jen samotného stromku, rozvážíme jej i se stojanem, jmelím, zajistíme baňky a třeba i kapra,“ poznamenal se smíchem David Slavata s tím, že je vidět, že někteří lidé zkrátka nemají na zařizování „vánočních záležitostí“ čas.

Od pondělí do pátku se na všech třech místech prodává od 14 do 18 hodin, v sobotu pak od 9 do 11 hodin. V neděli od 13 do 18 hodin je otevřena jen kotelna na Kylešovském kopci.

Také letos se budou stromky, pocházející z Městských lesů Opava, prodávat v areálu opavského magistrátu v Krnovské ulici. Zakoupit je bude možno od pondělí 11. do čtvrtku 14. prosince vždy od 9 do 16 hodin. V nabídce bude obyčejný i pichlavý smrk, borovice i jedle.

Někteří lidé vyrážejí pro stromek také k některému z opavských supermarketů. Podle Jana Šrajbra, jednoho z lokálních prodejců stromků na Opavsku, většinu sortimentu, který si můžete zakoupit například u Kauflandu v Olomoucké ulici, jsou jedle z tuzemských zdrojů.

„Tvoří až 99 procent našeho sortimentu. Prodáváme i exkluzivní stromky, původem z Dánska,“ uvedl Jan Šrajbr s tím, že zákazníkům nabízí i další stromy z vlastní produkce, například smrky pichlavé.

Jedním z prodejců stromků je i Jan Rypl z Opavy. Mezi voňavými jedličkami tráví dvanáct hodin denně za každého počasí. „Momentálně je zájem o stromky slabý, denně přijde tak okolo pěti lidí, spíše si chodí pro větvičky a jmelí. Velký nápor čekáme příští týden,“ uvedl Jan Rypl.