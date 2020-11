Na vánoční trhy každoročně zavítají tisíce lidí ve všech městech Moravskoslezského kraje. Pokračují však radnice v jejich přípravách, když zatím stále ještě platí nouzový stav a zákaz shromažďování?

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Dostanou letos Opavané svou tradiční dávku atmosféry vánočních trhů? To zatím jejich pořadatel Martin Žižlavský neví. Jak sám říká, program i prodejci už jsou připraveni. Zbývá jen definitivní stanovisko, se kterým ale zatím počká, a to minimálně to konce nouzového stavu, tedy do 20. listopadu.