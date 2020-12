Koncerty, vystoupení folklorních souborů, několikadenní řezbářská show, dřevěné boudy lemující celé náměstí. Tradiční obrázek opavských vánočních trhů z dob minulých. Rok 2020 ale šňůru kvůli covidu přerušuje. A číslovka dvacet, obsažena ve zmíněném letopočtu, téměř značí i počet stánků, které v centru města vyrostly. Tři na Horním a zbytek na Dolním náměstí.

Před šestnáctou hodinou odpolední obchází trhy několik desítek osob. Koupit si zde mohou oblíbený sortiment. Od dřevěných výrobků, mýdel, svíček, přes sýry, uzeniny, trdelníky, bramboráky až po adventní věnce, sirupy, pečené čaje, čepice nebo šály. Jenže několik stánků zůstává ještě v pondělí zavřených. Jde například o ty s punčem. Je to paradox, napadá vás ovšem při pohledu na Dolní náměstí i další místa v centru, protože z výdejních oken kamenných prodejen, kterých je zde požehnaně, se punč vesele prodává.

„Bohužel, máme jen dětský. Alkohol až od čtvrtka,“ vysvětluje nám s pokrčením ramen mladá slečna, která obsluhuje stánek s punčem na Horním náměstí. Ten je na rozdíl od těch na „Dolňáku“ otevřen, výtěžek z prodeje jde na charitu. I my si tady proto jeden tento voňavý nápoj dopřáváme.

Ostatní ale většinou od stánku zklamaně odcházejí a míří směr výdejní okna. Podle vyjádření městské policie se totiž prodej punče nenachází ve vládní výjimce pro jarmarky. Naopak z kamenných prodejen může téct proudem a taky že teče. I přesto, že až do čtvrtku 3. prosince platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.

A tak se s kelímkem nealko punče vracíme zase zpět do hlavního dějiště na „Dolňák“. I po setmění se tudy trousí hloučky a zastavují se, aby si prohlédly nabízené zboží. Někteří příchozí mají nasazené roušky. Náměstí je krásně osvětlené, atmosféru mrazivého podvečera doplňují koledy puštěné z reproduktorů a k dokonalé romantice chybí už snad jen ten sníh.

„Ani mi nevadí, že je to letos bez koncertů a dalšího programu. Jsem ráda, že se otevřelo alespoň těchto pár stánků. Protože kdyby trhy nebyly vůbec a na náměstí stál jen strom, bylo by to opravdu smutné. Buďme v této šílené době vděčni i za to málo,“ nechává se slyšet postarší návštěvnice. A její názor sdílejí i další.

Námi oslovení trhovci ale přiznávají, že zatím žádné extra „kšefty“ nemají.

Nejspíše se ale není co divit, větší nápor se dá očekávat až v následujících dnech.

Ano. Letošní vánoční trh je komorní. Ale to vůbec nevadí, protože svůj půvab rozhodně neztratil.

Jak už bylo zmíněno, letošní prostředí jarmarku bezesporu pozitivně podtrhává vánoční výzdoba, která se dočkala významného rozšíření. Rozzářily se stromy u hlavní cesty, Ratibořská brána, kterou se na „Dolňák“ vstupuje a v osvětlené kašně pod náměstím plavou obrovské rovněž svítící ryby.

Pokud byste rádi strávili příjemný adventní čas na trzích, pak je můžete navštívit denně od 10 do 18 hodin.