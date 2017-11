Vánoce se blíží, města rozzáří stovky světel

První neděle adventní už pomalu klepe na dveře a své o tom ví také ve městech a obcích v opavském okrese. Intenzivní přípravy na dobu předvánoční a samotné Vánoce zde začaly už nedávno. Od instalace světelných ozdob na sloupech veřejného osvětlení přes počítání všech nákladů až po vymýšlení tematického programu.

Vánoční osvětlení. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Veronika Schindlerová

Vánoční strom do Opavy letos darovala žena z Žimrovic

Celkem 150 tisíc korun. To je částka, která byla letos vyhrazena z rozpočtu města na letošní vánoční výzdobu. Redakci to potvrdil provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek s tím, že montáž vánočního osvětlení začala již 1. listopadu a dokončena bude nejpozději 24. listopadu.

„Počítá se s tím, že město bude osvětleno vánoční výzdobou do Třech králů nového roku. Výzdoba bude instalována zejména v centru města, a to ve stejném rozsahu jako v minulém roce,“ uvedl Girášek a doplnil, že výzdoba obsahuje prvky, jako je například sněhová vločka, gejzír, kytice hvězd, vločka s paprsky a astralight.

„Celkem se v letošním roce jedná o 180 prvků. V průběhu minulých let byly všechny vánoční ozdoby repasovány, a to z původních za nové, provedené z LED žárovek,“ podotkl. Prozradil také, že stejně jako loni bude vyzdobena a osvětlena plastika „koule“ fontány před budovou Hlásky, a to motivem vánoční baňky.

„Strom na Dolním náměstí bude ozdoben zejména LED světelnými retězci Maxileb, s efektem padajícího sněhu a vrchol stromu bude ozdoben světelnou hvězdou. Vánoční strom je letos od dárkyně ze Žimrovic. Jedná se o sedmnáct metrů vysokou jedli bělokorou,“ řekl.

Nakonec uvedl, že všechny práce budou probíhat tak, aby v pátek 24. listopadu bylo vše hotovo, nachystáno na letošní vánoční trhy, a v neděli 26. listopadu se mohlo uskutečnit slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Ve Vítkově zdobí strom rostoucí na náměstí

Oslavy adventu a Vánoc se ve Vítkově ponesou v podobném duchu jako v minulých letech. Vůbec poprvé se na tamním náměstí Jana Zajíce rozsvítí vánoční strom v sobotu 25. listopadu. Program bude probíhat ale už od rána. Mezi osmou a dvanáctou hodinou mohou zájemci v kulturním domě navštívit dílnu vánočních řemesel, od 16 hodin se bude zdobit strom na náměstí.

Nebudou jej ale přivážet z lesa, protože zde už dávno roste. „Pamatuji si, že v roce 1998 jsme strom měli mít, ale když ho tehdy technické služby přivezly, byl jsem velmi zklamán, protože opravdu nebyl vůbec hezký. A neboť v dolní části náměstí rostly tři smrky, rozhodli jsme se jeden z nich nazdobit. A v této tradici pokračujeme.

Bohužel dva už musely být kvůli kůrovci pokáceny, takže zůstal jeden. Myslíme ale do budoucna a před dvěma lety jsme nechali přibližně uprostřed náměstí vysadit smrk, který pak bude sloužit jako vánoční strom,“ popisoval starosta Vítkova Pavel Smolka.

A na kolik Vítkov letošní Vánoce přijdou? „Objednávali jsme nějakou novou vánoční výzdobu a když to sečtu i s výdaji za silvestra, bude to přibližně sto tisíc korun,“ dodal Pavel Smolka s tím, že na silvestra nebude na náměstí chybět ani tradiční ohňostroj.

Výzdoba Budišova vyjde na třicet tisíc

Jako vánoční jim poslouží tři volně rostoucí stříbrné smrky, které nazdobí LED světelnými řetězy. Řeč je o Budišově nad Budišovkou.

„Finanční částka se bude pohybovat okolo třiceti tisíc, náklady tvoří instalace prvků vánočního osvětlení. Město bude vyzdobeno od 3. prosince, kdy středisko volného času pořádá předvánoční akci s názvem Budišovský advent,“ uvedl starosta Patrik Schramm. Jak zmínil, nic nového, co se týká výzdoby, nepořizovali.

„Větší investice byla před třemi lety. Máme velký převěs přes cestu, závěsné svítící vločky na sloupech veřejného osvětlení a vánoční motiv na čtyřech stožárech lamp na náměstí. Vše, co se pořizuje nově, je LED vánoční osvětlení, které je úspornější a výrazněji svítí,“ dodal závěrem.

Hlučín ozdobí girlandy i svítící komety

Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu také v Hlučíně. „Na výzdobu vánočního stromu na náměstí je k dispozici 15 sad vánočních, ledově bílých řetězů, 12 svítících krápníků a 25 obyčejných bílých vloček bez dalšího efektu. Strom každoročně věnuje někdo z občanů, letos se bude kácet a instalovat na náměstí 29. listopadu,“ uvedla Ivana Gračková s tím, že se tak bude dít v režii městské obchodní společnosti Technické služby Hlučín.

„Město dále zdobí radnici na Mírovém náměstí, svítící girlandy zkrášlí Ostravskou ulici. Prostor autobusového nádraží bude vyzdoben svítícími kometami, svítící vločky se pak objeví na Písečné a Rovninské ulici,“ doplnila Ivana Gračková.

Na OKD bude stát další vánoční strom, Darkovičky ozdobí svítící vločky a stejně tak budou mít výzdobu v podobě vánočního stromu i svítících vloček Bobrovníky. Případné technické závady na svítících řetězech opravují zaměstnanci technických služeb sami.

„Pokud je závada na jiném prvku, tak spolupracujeme s dodavatelem. Řetězy a svítící vločky máme i rezervní,“ informoval ředitel TS Hlučín Roman Šťastný. „Své vánoční stromy si staví i jednotlivé městské části, kde se organizace ujímají osadní výbory nebo prostě party nadšenců,“ doplnila Ivana Gračková.

Adventní věnec vznikne už popáté

Náměstí se vánočně zdobí nejen v oficiální režii města, ale přidávají se i jeho obyvatelé. Tak vzniká každý rok obří adventní věnec – pravděpodobně největší v republice. „Jeho hlavním iniciátorem je nestor a patriot Hlučína Josef Hlubek, ale pomáhá mu parta jeho přátel i děti ze škol včetně studentů gymnázia, kteří už loni vyráběli slámové ozdoby a postavičky betléma v životní velikosti,“ přiblížila Ivana Gračková.

Větve chvojí shání Josef Hlubek od dárců už od října. Nosí mu je celý Hlučín i lidé z okolí. „Chvojí je potřeba opravdu hodně. Musí se probrat a vybrat to vhodné a odpad tvoří tak polovinu,“ přiblížil Josef Hlubek.

„Jsme už taková stabilní parta 15 až 16 lidí a věnec tvoříme v Hlučíně už popáté,“ dodal Josef Hlubek. Každý rok se snaží přijít s něčím novým. „Pracujeme se slaměnou a proutěnou výzdobou, aby byl věnec co nejpřírodnější,“ příblížil hlučínský patriot.

Letos se adventní věnec bude stavět v sobotu 25. listopadu. Program na všechny adventní neděle připravuje městská příspěvková organizace Sport a kultura Hlučín, ale opět za pomoci obyvatel města. Každou adventní neděli se budou okolo 17. hodiny rozsvěcovat adventní svíce na věnci. Kromě té poslední neděle, ta se rozsvítí betlémským světlem v 15 hodin.

„Poslední adventní neděli se sejdeme kolem věnce, zazpíváme si, pomodlíme se, v lucerničkách si odneseme světlo do svých domovů a budeme očekávat narození,“ uzavřel Josef Hlubek.