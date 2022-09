Když se Červený kostel v roce 1990 opravoval, bylo torzo varhan přemístěno do krnovské varhanářské firmy Rieger-Kloss, kde se měl nástroj ozářením konzervovat a měla tak začít jeho obnova. Jenže k tomu nedošlo a varhany, lépe řečeno to, co z nich zbylo, zamířily na dlouhé roky do skladu města.

Revitalizace štěrkovny v Hlučíně jde pomalu do finále, léto na jezeře lákalo

Záchrany se dočkaly díky iniciativě hlučínské radnice až v roce 2021. „Záměrem bylo obnovení varhan do původního stavu s tím, že rekonstruovaný nástroj nemá sloužit pouze jako muzejní artefakt, nýbrž má být využíván k obohacení kulturního života města a k výuce adeptů vahranní hry. Z původního nástroje se však mnoho nedochovalo. Chyběl veškerý kovový píšťalový materiál a z hracího stolu se dochovala pouze pedálnice a pár fragmentů traktury,“ přibližuje hlučínská mluvčí Kristina Neničková. Na stole byly dvě možnost. Buď jednotlivé části varhan restaurovat, anebo zhotovit jejich kopie.

„Po rozebrání manuálové vzdušnice se ukázalo, že nástroj měl původně více rejstříků a že vzdušnice byla znehodnocena nejen dispoziční úpravou, ale i následným aktivním působením červotoče,“ konstatoval Ivan Červenka z firmy Červenka a synové z Jakubovic u Lanškrouna, která varhany opravovala. Tato vzdušnice se tedy vyrobila nová.

Zdroj: Město Hlučín

Původně byla vzduchová soustava nástroje ovládána jen pomocí ruční páky. Protože chce ale město varhany používat při výuce mladých varhaníků, byla soustava doplněna tichoběžným ventilátorem. Byla tak zhotovena replika celé varhanní skříně s vestavěným hracím stolem. Varhanům rovněž chybělo hned 295 píšťal, ty do Hlučína dodal cínař Jan Kubát z Kaňku u Kutné Hory.

Obnovené varhany se nejprve zkompletovaly v dílně varhanářů a poté se instalovaly přímo na kůru kostela. Oprava varhan přišla město na více než 1,7 milionu korun. Odborný dohled na rekonstrukci měl na starosti i místní varhaník Václav Uhlíř, který byl z celé akce rovněž potěšen.

VIDEO: Jízda veteránů zaplnila náměstí v Hlučíně, zájem byl veliký, podívejte

„Dispozice jednomanuálového nástroje s devíti rejstříky a 447 píšťalami skýtá poměrně široký výběr barevných odstínů jak pro sólovou hru, tak pro doprovod jiných nástrojů nebo zpěvu. Jednotlivé rejstříky jsou dynamicky vhodně odstíněny a velmi dobře se navzájem pojí. Uspokojivé je i pléno varhan, které bohatě naplňuje prostor kostela,“ míní o nových varhanách Václav Uhlíř.

Ještě dodejme, že původní části varhan se restaurovaly a nyní jsou uloženy v Muzeu Hlučínska, kde budou sloužit pro badatelskou činnost současných i budoucích organologů.