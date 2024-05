Šedesátiletá Dagmar Seidlová chová včely už přes třicet let a letos ji postihla doslova tragédie. Ve včelínech v Deštné a Bohdanovicích se našel ve vzorcích včelí mor.

Úly v plamenech - včelí mor se vrací. Napadené chovy se musí často zlikvidovat. | Video: Deník/Jiří Fremuth

Na dalším stanovišti má Dagmar Seidlová maringotku se šestnácti úly, ve kterých byly vzorky negativní. V únoru tam však z napadené oblasti ke své smůle přemístila tři úly, ve kterých byly vzorky pozitivní. Tyto tři úly byly sice mimo maringotku, ale jako zodpovědná včelařka musela všechny úly i s veškerým příslušenstvím spálit.

A to navzdory tomu, že vzorky včelstev z úlů v maringotce byly negativní. Nařízení veterinární správy bylo nezbytné respektovat, i když to včelařce trhalo srdce. „Podle legislativních tabulek je nutné v takovém případě zlikvidovat i nenapadené a tedy zdravé včely. Přitom i morem napadené včely by se daly světově odzkoušenou metodou zachránit. Je to sice těžký a finančně náročnější způsob, ale včelař srdcem by to podstoupil. Naše legislativa mu to však bohužel nepovoluje, nadále vyžaduje kompletní spálení všech včelstev. Bylo by na čase legislativu konečně změnit,“ míní Dagmar Seidlová.

Je přesvědčená, že zodpovědný včelař by tak pomohl i státní kase, protože ministerstvo zemědělství vyplácí postiženým včelařům za zlikvidovaná včelstva finanční náhradu. Chovatelka se nedokáže smířit s tím, že kvůli českým zákonům přichází o všechna včelstva.

„Přicházím o všechny své „ holky“, ale začnu znovu. Je to sice finančně i pracovně náročné rozhodnutí, ale včelaření mě baví, je to můj životní koníček. Nikdy jsem finanční výnosy nepočítala, protože každý rok byly jiné. Dělám to pro přírodu, která včely nutně potřebuje i pro lásku ke včelaření,“ dodává Dagmar Seidlová.

Mor včelího plodu přenášejí dospělé včely, původcem je bakterie paenibacillus larvae. Žije ve střevě larvy, kterou posléze zahubí. Včely otevírají víčka napadených buněk s rozkládajícími se larvami a v každé jsou miliony odolných spor. Ty přežijí i desetiletí, jsou odolné vůči mrazu i vysokým teplotám. U postižených včelstev je v Česku nařízená likvidace a pětikilometrová karanténa kolem ohniska nákazy.

Jaké jsou jiné metody, které se využívají v zahraničí? K léčbě se používají antibiotika, ale podle názoru některých včelařů bývá jejich účinnost sporná a při nesprávné aplikaci se dostávají do medu. V Česku je proto tento způsob léčby včelího moru zakázaný.

V Americe byla vakcína pro včely jako nový způsob boje proti moru včelího plodu schválena. Přidává se do mateří kašičky, kterou včely dělnice krmí královnu. Ta očkovací látku požije a její část se poté dostane do vaječníků. Vyvíjející se larvy tím získají vůči moru imunitu.