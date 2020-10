Město chce takto vzdát úspěšné sportovkyni hold. „Chceme zároveň návštěvníkům Fulneku představit Petru Kvitovou i ze zatím nepříliš známého úhlu pohledu v podobě jejího dětství a prvních úspěchů na tenisových kurtech,“ říká starosta Fulneku Petr Ertelt.

„V síni slávy, kterou si Petra Kvitová bezesporu zaslouží, by se příchozí měli seznámit nejen s jejím nevšedním životním příběhem, ale také s cennými sportovními trofejemi, jež tato slavná tenistka poskytne, a s předměty spojenými s jejím dětstvím ve Fulneku a s počátkem její sportovní kariéry. Zároveň ji chceme představit jako osminásobnou držitelku ceny Karen Krantzcke za fair play, tedy jako člověka, jehož hodnoty a priority nezměnila ani celosvětová sláva a statut celebrity, i jako mladou ženu, která soustředěně rozvíjela svůj talent,“ doplnil fulnecký starosta.

Životní příběh Petry Kvitové je podle něj příkladem toho, že i dítě z malého města může dokázat velké věci a být vzorem pro mnoho lidí na celé planetě. „Věříme, že ze soutěže vyjde návrh, který se bude zamlouvat hlavně samotné Petře. Jsme totiž přesvědčeni, že právě ona by měla být tím člověkem, který rozhodne, jak by měla její síň slávy vypadat,“ prozrazuje Ertelt.

Do veřejné soutěže bude možné se přihlásit až do 13. listopadu, zájemcům bude umožněno si prostory paláce osobně prohlédnout. Vedení města zároveň oslovilo 18 vysokých škol zaměřených na architekturu, design i sport. Pravděpodobně půjde o interaktivní expozici nejen ve čtyřech sálech paláce, ale také v jeho veřejných prostorách.

Projekt by měl přitáhnot pozornost tuzemských i zahraničních turistů a výrazným způsobem přispěje k rozvoji cestovního ruchu v našem městě. Cílem je upoutat návštěvníky natolik, aby ve Fulneku a případně i v jeho okolí strávili co nejvíc času a aby se do města i rádi vraceli.

„Rádi bychom kromě jiného do projektu zapojili co nejvíce místních firem, umělců i řemeslníků, abychom prezentovali především um a zručnost lidí z našeho regionu,“ pokračuje s tím, že realizace síně slávy bude samozřejmě vyžadovat nemalé finanční prostředky. Do příprav Síně slávy Petry Kvitové chceme zapojit také její realizační tým, stojíme o spolupráci s Českým tenisovým svazem i s velmi aktivním fanklubem tenistky,“ uzavírá Petr Ertelt.