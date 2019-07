Ve sklepě vyroste výtvarný ateliér i dílna.

O vítězích rozhodli v anketě čtenáři Deníku. Šek na 250 tisíc korun předali Marii Vegelové šéfredaktor Opavského a hlučínského deníku Roman Brhel, Vladimír Raszka z agentury DDeM také architekt Filip Soukup, s nímž spokojená výherkyně ihned konzultovala své záměry.

Opravovat by se měly tři sklepní místnosti.

„V jedné bychom chtěli udělat výtvarný ateliér pro mě a mé dvě dcery. V další by byla tělocvična, kde by dcera měla Air-Track a věci na trénování, žebřinu a podobně. No a třetí záměr je takový, že bychom mému příteli nechali udělat dílnu, protože on pořád něco vymýšlí. Jako dílna mu momentálně vlastně slouží celý sklep, pak používá půdu a všechny volné prostory, které jdou. Takže bychom mu chtěli vytvořit jednu místnost, kde by si nerušeně mohl vyrábět, co by potřeboval,“ přibližuje Marie Vegelová své vize.

To, že v soutěži uspěla, ji překvapilo.

„Když mi volali, byla jsem opravdu v šoku. Sice jsem říkala skoro všem známým, aby nám posílali hlasy, ale nečekala jsem, že to takto dopadne, a jsem pochopitelně ráda. Na soutěž jsem narazila na internetu a pak mi o ní říkali také rodiče, abych se zapojila. Pořád jsem ale čekala, že k nějakému termínu začnou nabíhat lidé, ale pořád těch přihlášených moc nebylo, tak jsem si říkala fajn, je tam nějaká pravděpodobnost, že uspěji. Celý večer jsem pak seděla a vymýšlela projekt. Již zmíněný ateliér a dílna byly od začátku jasnou volbou a poté ještě přišla dcera s tím cvičením,“ dodává Marie Vegelová.