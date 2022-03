Obec má hotov projekt, který počítá s kompletní opravou základní školy. Jenže ta se nakonec vyšplhala až k částce sedmdesát milionů korun, což by pro Stěbořice znamenalo, že by musely investovat ze svého rozpočtu desítky milionů korun. Kotlíkové dotace v obci představují asi šest milionů.

„Rozhodli jsme se proto, že provedeme rekonstrukci na etapy. Budova, v níž se nachází školní jídelna i družina se zateplí, vymění se vzduchotechnika, bude nová elektroinstalace. Stavba určitě začne ještě v letošním roce, dokončení se možná protáhne do roku příštího, to se zatím nedá odhadnout,“ říká stěbořický starosta Roman Falhar.

Náročná bude akce po logistické stránce. Ve stěbořické školní jídelně se totiž každý den vaří až šest stovek jídel, protože se vozí i do okolních škol. „A kdyby toto množství na měsíc, dva vypadlo, byl by to problém. Musíme to tedy vymyslet tak, aby se prováděla rekonstrukce, ale zároveň mohla jídelna nějak provizorně vařit. Opravy se tedy uskuteční během léta, kdy se připravuje jen asi stovka obědů denně pro mateřské školy a podobně,“ vysvětluje Roman Falhar.

V nejbližších dnech se bude vybírat zhotovitelská firma, oprava jídelny a družiny by neměla překročit sumu dvacet milionů. Jak již bylo zmíněno, z toho šest milionů pokryjí „kotlíkovky“, dalších šest by mohla činit dotace a obec tak předpokládá, že se bude podílet spolufinancováním do částky deseti milionů. „Je to jediný projekt, kde můžeme kotlíkové dotace upotřebit, pokud je tedy nechceme vracet zpátky státu,“ dodává Roman Falhar.

Zámek ve Stěbořicích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Povedou se konečně oslavy 800 let od založení?

V roce 2020 se měly ve Stěbořicích konat velké oslavy k významnému výročí, a to 800 let od založení obce. Jenže všechny plány tehdy zhatil covid. Obec proto akci, která měla být ve formě jakéhosi dovudenního menšího festivalu, přesunula na loňský rok 2021.

Jenže bohužel ani to se nepodařilo zrealizovat, protože ani loni nebylo kvůli covidu dlouho jisté, zda se budou moci akce konat a za jakých podmínek. „Takže jsme od toho upustili a letos tedy pevně věřím, že již k uskutečnění dojde. Budeme tedy mít 800 plus dva anebo 805 mínus tři, záleží, jak si to kdo pojme,“ vysvětluje s úsměvem stěbořický starosta Roman Falhar.

Oslavy proběhnou v sobotu 4. června v areálu za zámkem. Program je nakonec v trochu menším jednodenním rozsahu, ale to mu nebude ubírat na kvalitě. Návštěvníci se mohou od odpoledne až do večerních hodin těšit na známé české i slovenské hudební interprety.

Kultura se ve Stěbořicích začíná podle Romana Falhara po „covidových“ pauzách pomalu rozjíždět. „Lidé jsou po akcích hladoví. Jsou šťastní, když někam mohou vyrazit, setkat se a podobně,“ dodává.

Stěbořický rybník.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Beránkova stezka povede kolem rybníka

Oblíbeným rekreačním cílem nejen obyvatelů Stěbořic, ale i řady přespolních návštěvníků, je lokalita stěbořických rybníků. Lidé zde často podnikají procházky, mohou si odpočinout na některé z laviček a kochat se pohledem na přírodu či vodní ptactvo.

V letošním roce bude oblast ještě trochu obohacena, dojde k umístění několika informativních panelů a dřevěných prvků, vše bude zaměřeno spíše pro děti a vznikne tak Beránkova stezka. „Bude se tak jmenovat proto, že máme beránka i v našem obecním znaku. A když jsme uvažovali nad názvem, jedna z radních dostala tento nápad, použít právě motiv beránka. Máme v plánu třeba i to, že by si děti vyzvedly lísteček a během stezky plnily nějaké úkoly, ve smyslu, že beránka hledají. No a na konci stezky v místech, ke je splav, plánujeme umístit ohradu se dvěma, třemi ovečkami,“ prozrazuje starosta Stěbořic Roman Falhar. Součástí Beránkovy stezky bude nejen rybník, ale rovněž také mohylník. Stezka bude hotova ještě letos, nejpozději na podzim.

Stěbořice

První písemná zmínka: 1220

Počet obyvatel: 1479

Významné osobnosti:

Eustach Bittner - numismatik a muzejní pracovník

Ludvík Ochrana - kněz a buditel

Zajímavosti:

Ke kulturním památkám vesnice patří kostel Narození Panny Marie, který je znám již od roku 1320 či bývalé hospodářské stavení obývané mnichy cisterciánského řádu a empírově přestavěný zámek, který vznikl za hraběte Caesara. Postaven byl v 80. letech 17. století v barokním slohu Neuhauseny. Za Pinů z Friedenthalu na počátku 19. století upraven klasicisticky. Posledními majiteli byla podnikatelská rodina Janottů (1860-1945). K zajímavostem však patří rovněž objekt bývalého pivovaru z roku 1775, který dnes slouží k restauračním účelům.