Ve Vítkově se stále jedná o koalici

Byť v některých městech na Opavsku již byla po komunálních volbách podepsána koaliční smlouva, ve Vítkově jednání pokračují.

Obecní úřad VítkovFoto: www.vitkov.info

Podle starosty Pavla Smolky, jehož Sdružení nezávislých kandidátů ve městě opanovalo letošní komunálky a získalo největší počet hlasů, by mohlo být hotovo během příštího týdne.

„Momentálně pracujeme se dvěma variantami. Chceme respektovat výsledky voleb, a proto jednáme s druhou nejúspěšnější stranou komunálek KDU-ČSL a třetím ANO 2011. My máme pět mandátů, ostatní dva subjekty pak shodně po čtyřech,“ komentoval Pavel Smolka, který si myslí, že by do nadcházející středy mohlo být rozhodnuto: „Dohoda se stvrdí se to buď podpisem koaliční smlouvy anebo veřejně vydaným prohlášením. Obojí poskytuje záruky ohledně naší dohody.“

Ustavující zastupitelstvo by ve Vítkově mohlo proběhnout ve středu 31. října. Pokud se ve městě budou respektovat výsledky voleb, měl by starosta vzejít právě z řad vítězného sdružení. Velkou šanci pokračovat ve stávajícím postu tak má právě Pavel Smolka. „Bylo by to hezké. Rád bych byl i nadále starostou. Uvidíme ovšem, co přinesou jednání,“ poznamenal muž, který ve vedení Vítkova stojí už dvacet let.