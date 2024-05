Věc Makropulos: tajemství dlouhověkosti na opavské scéně

Kdo by chtěl žít 300 let a je dlouhý život pro člověka požehnáním nebo trestem? O tom ví své Emilia Marty, jejíž kouzlo chladné dokonalosti zasáhne každého, kdo ji pozná. Co se však za tím skrývá? Odpovědi na tyto i další otázky hledá hra Věc Makropulos ve Slezském divadle v Opavě.

Ivana Leberová (Emilia Marty) a Martin Valouch (Prus). | Foto: Deník/VLP Externista