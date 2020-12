Avšak resort se rozhodl, že vzhledem ke znovu se zvyšujícímu počtu nakažených koronavirem prodlouží vánoční prázdniny a školy zavřou dříve. Po zmíněné dva dny mohou rodiče čerpat ošetřovné. Naposledy tak jdou žáci a studenti do škol v pátek 18. prosince.

Den před Vánoci by se stejně asi neučilo

Podle námi oslovených škol dva dny volna navíc nejsou žádnou katastrofou. „Když to vezmu z celkového kontextu, počty nakažených rostou a asi každá škola už se setkala s nakaženými. Nemohu posoudit, jak to vypadá celorepublikově, na to nemám dostatek dat. Ale jak to působí na mě jako na matematika, vypadá to, že by i ty dva dny mohly pomoci. A upřímně, dva dny za to nejsou až tak velká cena. Navíc jde o dobu předvánoční. Každý si pamatujeme ze školy, že přeci jen i ten poslední den před svátky se dělaly třídnické hodiny, milé posezení s žáky a podobně. I kdybychom měli normálně otevřeno a učili, takto by to dopadlo,“ míní ředitel Základní školy Otická v Opavě Arnošt Žídek s tím, že představa dohánění látky 21. a 22. prosince není zcela reálná.

Také k nutným pracím ve škole využijí delší volno i na Obchodní akademii a Střední odborné škole logistické Opava. „V situaci, jaká je, myslím, že by to mohlo pomoci. Záleží samozřejmě na lidech, zda zůstanou doma nebo se budou pohybovat jinde. A nám to pomůže i v tom, protože jsme plánovali nějaké úpravy technického rázu a můžeme je tak v klidu v závěru kalendářního roku provést,“ upřesňuje ředitel opavské „obchodky“ Petr Kyjovský.

Hlavně klid

Prezentace volitelných předmětů na příští školní rok. Takový byl zase program pro druhé a třetí ročníky na úterý 22. prosince na Slezském gymnáziu v Opavě. „Není to ale striktně nauková věc. Je to takové volnější. Ve třídách se i pravidelně probírají vánoční zvyky, kulturní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, je to už takový nenásilný a volný přechod k vánoční atmosféře. Já osobně jsem to udělal tak, že jsem to zařadil do svých hodin o trochu dříve a probíral jsem to se studenty už tento týden,“ vysvětluje zástupce ředitelky Slezského gymnázia Karel Kučera. Ani on se nedomnívá, že dva volné dny budou ve výuce žáků znamenat propad.

„Nedělali jsme si průzkum mezi zaměstnanci, asi na to bude mít každý jiný názor. Ale nikdo z nás není epidemiolog a nemáme v ruce čísla. Můj soukromý názor je takový, že ani já nemám dost informací, abych to dokázal rozumně posoudit. Ale myslím, že dva dny v době, kdy už půl roku je vzdělávací situace taková, jaká je, asi chybět nebudou. Navíc lidé jsou stresováni různými informacemi z médií, co koluje veřejným prostorem a to na klidu nepřidává. A myslím, že klid je teď důležitý,“ doplňuje Karel Kučera.

Ještě dodejme, že mateřské a vysoké školy budou v pondělí 21. a v úterý 22. prosince otevřeny a budou fungovat v režimu PES 4.

Antigenní testy pedagogy moc neoslovily

Závěrem jsme ještě zjišťovali, jaký měli učitelé zájem o antigenní testy, které mohou dobrovolně od 4. prosince podstupovat. „Poměrně nízký. Nabídli jsme to všem pedagogům, ale byly to jednotky z učitelského sboru. Upřímně to i komplikuje provoz škole, protože často se lidi musejí nechat otestovat v pracovní době. My to máme jednoduché, protože jsme ve městě. Ale ve spoustě obcích to znamená dojezd do nemocnice. A pak registrační systém probíhal tak, že učitelé měli jen jednu šanci, někdy o víkendu, nevím jak to bylo s kapacitami. Upřímně i já jsem testování zvažoval, ale nakonec jsem to neudělal. Protože jsem si řekl, že jeden den budu testován a druhý den stejně půjdu zpátky do školy a nic se tím nevyřeší,“ konstatuje Arnošt Žídek.

Na obchodní akademii se k antigennímu testování přihlásilo asi třicet procent kantorů. A ani na Slezském gymnáziu se testy nesetkaly s velkým nadšením. „Zjišťovali jsme to a někteří učitelé zájem projevili. Řekl bych, že není přehnaně velký,“ dodává Karel Kučera.