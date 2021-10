Oblíbenou součástí veletrhu bývá také internetová dražba, která probíhá na webu Opavského a hlučínského deníku. V rámci ní mohou zájemci získat zajímavé kousky ze šatníků známých osobností. A ta nebude chybět ani letos. Zatím prozraďme pouze to, že se uskuteční začátkem listopadu.

V minulém roce se Kabelkový veletrh kvůli covidu nekonal. Po nucené přestávce se ale opět vrací na scénu. Chcete se i vy stát jeho součástí? Pak stačí najít v šatníku kabelku, kterou byste chtěli udělat radost někomu jinému a přinést ji na jedno ze sběrných míst do 17. listopadu. Tyto kabelky se pak budou v Bredě za symbolické ceny prodávat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.