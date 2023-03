Velikonoční trhy v Opavě. Připravte se na změny

V období před Velikonocemi se ve městech tradičně konají sváteční trhy. Výjimkou není ani slezská metropole, kde se jarmark koná vždy na Dolním náměstí. Trhy se do Opavy vrátí i letos, jenže v dost osekané podobě. Co všechno se změní a jaký bude od pátku 24. do neděle 26. března program?

Velikonoční trhy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Antonín Hříbal