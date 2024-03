Další jízda speciálního osobáku. Na velikonoční Bílou sobotu 30. března připadne jízda velikonočního vlaku, který v ten den vyjede z Opavy.

Z Opavy vyjede velikonoční vlak. | Foto: se souhlasem MAS Opavsko

Trasa vlaku povede z nádraží Opava-východ do stanice ve Svobodných Heřmanicích. Zde bude pro pasažéry připravena řada aktivit včetně občerstvení. Cestovatelé si zde dopřejí za 130 korun zabijačkové menu v podobě jitrnice a jelita se zelím a pečivem. Pokud zbydou nerezervované porce, budou přednostně nabízeny přímo ve vlaku během jízdy.

Děti se v cílové stanici mohou vydat na stezku her a soutěžit o ceny. Návštěvníky přivítá bylinková farma nebo kreativní společnost s tvořivými dílnami, ke koupi budou typické velikonoční sladkosti, košíky z proutí nebo ručně vyrobené šperky a výrobky z rýmovníku. Na programu bude i další zábava. Ve vlaku dostanou cestující originální lepenkové jízdenky a v prodeji bude speciální Velikonoční vlakový cider.

Vlak vyjede z opavského nádraží v 9 hodin a cestující do něj mohou přistupovat v dalších stanicích po cestě – v Kylešovicích (9.04), Oticích (9.10), ve Slavkově (9.15), Štáblovicích (9.22), v Dolních Životicích (9.32), Litultovicích (9.38), Mladecku (9.45), Jakartovicích (10.05) a do cílové stanice ve Svobodných Heřmanicích dorazí v 10.15.

Zpět do Opavy odjede vlak ve 12.46. Jednosměrné jízdné v prodeji nebude a cena zpátečního jízdného, které bude prodáváno přímo ve vlaku, je pro dospělé 150 a pro děti od šesti do čtrnácti let a přepravované psy 80 korun.