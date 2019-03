Do Velikonočního tvoření se mohou zapojit třídy základních škol nižšího stupně a mateřské školy z opavského okresu. Jejich úkolem je vytvořit symbol Velikonoc, a to z plastových víček z PET lahví. Je důležité, aby šel výrobek demontovat, protože víčka budou následně předána rodičům Matyáška Tazbirka, který se vyrovnává s následky dětské mozkové obrny.

Sběr víček podle chlapcova tatínka Tomáše Tazbirka určitě pomáhá. „Funguje to tak, že vždycky víčka přivezu, roztřídím i podle barev a jakmile je připraveno určité množství, odvezu je na sběrné místo v našem kraji, kde jsou pak víčka vykoupena. Vozí se nákladním autem po dvou tunách. Peníze poté putují na transparentní účet. Projekt nám určitě pomůže, stejně tak, jako nám pomáhají i různé školy, charita a podobně,“ říká Tomáš Tazbirek.

Víčka mohou lidé nosit i přímo do Bredy

Kromě víček, získaných z jednotlivých výrobků, pak budou moci zájemci vkládat víčka také do speciálního boxu. Ten bude umístěn v prostorách opavské Bredy, kde bude probíhat výstava velikonočních výtvorů. Třídy, které by se chtěly do akce zapojit, musí do 27. března doručit svůj výrobek do redakce Opavského a hlučínského deníku, která sídlí Na Rybníčku 56. Následně budou symboly svátků jara převezeny do Bredy, kde se od 1. do 30. dubna uskuteční jejich výstava.

Návštěvníci OC budou prostřednictvím hlasovacích lístků rozhodovat o nejkrásnějším výtvoru. Vítěz se může těšit na komentovanou exkurzi v Dolní oblasti Vítkovice, která zahrnuje i autentické fárání do dolu pro celou třídu se zaměřením na novou důlní expozici s názvem Koník Ferdinand a další čtyřnozí havíři. Výrobky na druhém a třetím místě pak získají poukázku v hodnotě dvou a jednoho tisíce korun do Bredy.

Matyáš Tazbirek oslaví letos v červnu své osmé narozeniny.

„Daří se mu dobře, hlavně díky Klim terapii. Zaměřili jsme se také na alternativní léčbu a obrovským pokrokem je i to, že Matyášek se na konci loňského roku začal sám plazit. V dubnu budeme absolvovat také hipoterapii. Peníze, které získáme sběrem víček i z Velikonočního tvoření, použijeme na zaplacení některé z terapií,“ přibližuje Tomáš Tazbirek.

Všechny důležité informace o Matyáškovi i jeho léčbě si mohou zájemci přečíst také na internetových stránkách www.matytodokaze.cz.