Po celý duben byly v Bredě k vidění velikonoční výtvory, které vyrobily děti z mateřských a základních škol z Opavy a okolí. Návštěvníci OC pak svými hlasy jednotlivé z nich podpořily. Prví místo si letos odnáší třída Motýlci z Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, z pracoviště v Olomoucké ulici.

Třída se může těšit na komentovanou exkurzi v Dolní oblasti Vítkovice, která zahrnuje autentické fárání do dolu se zaměřením na novou důlní expozici Koník Ferdinand a další čtyřnozí havíři. Druhé místo patří Základní škole Chlebičov, která si odnáší poukázku do Bredy v hodnotě dvou tisíc korun a třetí pak Základní a mateřské škole Sudice. Ta vyhrála poukázku do OC za jeden tisíc korun.

Akce měla letos poprvé charitativní rozměr. Součástí všech výtvorů musela být plastová víčka z PET lahví, která nyní poslouží dobré věci, a sice k léčbě Matyáška Tazbirka z Opavy, který se vyrovnává s následky dětské mozkové obrny. Lidé mohli víčka odevzdávat v Bredě i samostatně a zájem byl velký. Chlapcův tatínek Tomáš Tazbirek víčka posléze odveze na sběrné místo, kde budou vykoupena.

Vítězná třída si přijde převzít svou cenu do Bredy 17. května ve 14 hodin na akci Wellness day, přítomen bude také Tomáš Tazbirek se synem Matyáškem.