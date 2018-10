Velká pardubická je tady. Marek Stromský nálepku smolaře neřeší

Fanoušci dostihového sportu stojí na špičkách. V neděli je totiž na programu 128. ročník Velké pardubické, jednoho z nejtěžších dostihů starého kontinentu. Na startovní listině figuruje i štěpánkovický žokej Marek Stromský.

Nic už ho nemůže překvapit, je dokonale připraven. Osud si s ním v rámci Velké pardubické tvrdě pohrál, a to ne jednou. Ostřílený žokej Marek Stromský prestižní dostih dvakrát vyhrál, ale radost mu byla v obou případech odepřena. Získal nálepku smolaře, tu rázně odmítá, byl dokonce vybrán svým příběhem do Třinácté komnaty České televize.

„Proti tomu, že mě nazývají smolařem, jsem imunní. Věřím v osud,“ zvedá důrazně prst čtyřiačtyřicetiletý žokej.

Bude to pro něj už šestnáctý ročník v kariéře. Tentokrát bude Marek Stromský těžit ze spolupráce s trenérem Radkem Holčákem, který mu svěřil desetiletého hnědáka Hegnuse.

„Je to dobrý koník, věřím, že i povrch tratě by mu mohl sedět,“ míní rodák ze Štěpánkovic, kterému tradičně před Velkou požehná farář Alfréd Volný. Letošní sezona zatím Stromskému vychází, osm dostihů vyhrál, třináctkrát byl druhý, ve sbírce má pak ještě devět třetích míst.

Marku, v neděli vás čeká šestnáctý start na Velké pardubické, jak letošní ročník vidíte?

Favoritem je pro mě No Time To Lose. Jedná se o podzimního koně. Ale není to jenom o něm. Je tam spousta dalších koní, kteří dosahovali super výsledky. Ať už je to Sztorm, který vyhrál v Polsku, já jsem ho jezdil v Itálii. Řeknu to tak, Greg Wroblewski umí skvěle koně připravit, totéž platí o Tzigane Du Berlais, kterého připravuje Pavel Tůma, a pak další koně od Josefa Váni. Samozřejmě opomenout nemohu mého Hegnuse.

Ve startovní listině nechybí veterán Nikas, se kterým jste vyhrál, ale nakonec jste byli kvůli dopingovému nálezu diskvalifikováni. Co říkáte tomu, že i ve třinácti letech do toho jde? Vás majitel Kupka nelákal do sedla?

Majitel Nikase přihlásil, chce to ještě zkusit, přece jenom vyhrát se mu podařilo, byť nakonec jsme byli diskvalifikováni. Je to podzimní kůň, největší formu má v říjnu. Pan Kupka se mě ptal, zda bych ho nechtěl jet, ale nešlo to, byl jsem původně domluvený s panem Váňou.

Říkáte, že jste měl jezdit pro Josefa Váňu, ale to se nestalo, proč?

Sezonu jsem začal u Františka Holčáka, a když se synovi Radkovi zranil Lukáš Matuský, přišla nabídka od Radka. S Hegnusem jsme vyhráli kvalifikaci a domluvili se na celoroční spolupráci, tím pádem i pro Velkou.

Zeptám se jinak, trenér Váňa má na startu několik koní, navíc Jan Kratochvíl musí kvůli zdravotním problémům Velkou vynechat a mohl třeba ukázat na vás, ať se posadíte do sedla No Time To Lose. Nelitujete toho, že jste dal trenéru Váňovi košem?

V žádném případě. Víte, věřím v osud, on to tak chtěl. V kvalifikaci jsem jel Váňova koně, ten nakonec kvůli zdravotním problémům na Velké startovat nemůže. Nejít k Holčákům, třeba bych Velkou proseděl na tribuně. Těší mě, že mohu spolupracovat s otcem a synem Holčákovými.

Letošní sezona je zatím ve vašem podání hodně povedená. Je to signál k tomu, že by mohla Velká vyjít?

Musím zaklepat, sezona se vyvíjí dobře. Je to dáno i tím, že jezdím pro velké stáje. Zákonitě pod sebe dostanete kvalitní koně. Bylo by pěkné ji zakončit úspěchem ve Velké.

V neděli máte docela nabitý program. Vedle Velké se představíte ještě v pěti rámcových dostizích, není to celkem i riziko z hlediska zranění?

Cítím se dobře připravený. Během sezony jsem jel v jednom dni pět dostihů, a to nejednou. Všechno jsou to dobří skokani. Jak říkám, věřím v osud. Pořád je lepší být v akci, než jen čekat, až půjdete na start Velké.

Do Pardubic jedete o den dříve?

Ano, je to nejlepší možné řešení. Člověk bude více v klidu, v sobotu mám v plánu, že projdu i dráhu.

Co byste závěrem řekl k Hegnusovi, kterého ve Velké pojedete?

Je to velmi dobrý kůň, který se výborně ovládá. Povrch by neměl být tak hluboký, což by mu mohlo vyhovovat. Věřím, že můžeme udělat dobrý výsledek.

Kromě Stromského na startu i zástupci Bruntálska

Dostihoví fanoušci i samotní žokejové označují Velkou pardubickou jako olympiádu. Proč by taky ne, Velká píše své příběhy. Své by o tom mohl vyprávět žokej Marek Stromský, který dvakrát vyhrál, přesto oficiálním vítězem nikdy nebyl.

„Věřím v osud, tak to asi mělo být,“ pronesl čtyřiačtyřicetiletý žokej. Získal nálepku smolaře. „Neřeším to, jsem proti tomu imunní. Když se o člověku mluví, je vidět, že žije,“ bere tyto řeči s nadhledem.

Letošní Velká bude pro něj šestnáctá v kariéře. Rituály nemění. Do Pardubic jede den předem, a to v doprovodu manželky Jany, dcery Veroniky a syna Filipa.

„Chci mít klid, nestresovat se cestou. V sobotu budu mít čas si projít trať,“ prozrazuje Stromský svůj program před Velkou. Nebude chybět požehnání od faráře Alfréda Volného. „Pan farář jede i za Hegnusem do Velkých Karlovic,“ doplnil zkušený žokej.

A jak vidí své nedělní šance?

„Je to specifický dostih. Bude rozhodovat více faktorů. Osobně se těším a věřím, že to nebude špatné. Chci skončit na tabuli,“ má jasno Marek Stromský.

Dva koně z Malé Morávky

Na startovní listině Velké pardubické figuruje dvaadvacet koní. Trenér Antonín Novák z Malé Morávky pro nejtěžší dostih sezony připravoval hned dva koně. Jedním z nich je dvanáctiletý bělouš Ter Mill, který během své kariéry startoval v sedmadvaceti překážkových dostizích, ve kterých si připsal čtyři vítězství. V Pardubicích ho pojede Jan Odložil. Druhým svěřencem trenéra Nováka je devítiletý Templář, v sedle s Thomasem Boyerem.

„Když budou za peníze, respektive do pátého místa, budu spokojený. Rád bych klidný a poctivý dostih bez kolizí a pro dobrý průběh bych si přál přece jen typičtější podzimní, tedy chladnější počasí,“ nechal se slyšet Antonín Novák.

Malá Morávka bude mít obsazení i v rámcových dostizích, ve kterých se představí šestiletá Tanja a čtyřletý Čmelák.

Čestmír Olehla věří Strettonovi

Trenér Čestmír Olehla ze Světlé Hory připravil pro Velkou osmiletého valacha Strettona, svěřen byl do rukou Thomase Garnera. „Pokud budeme do pátého místa, budu to považovat za senzační debut,“ svěřil se Čestmír Olehla.

„Očekávám rychlý dostih, a to jak s ohledem na počasí, tak na terén. Trochu mi ve startovní listině vadí pár koní, kteří tam být nemuseli, zvyšují riziko karambolu,“ přidal ještě jeden postřeh trenér ze Světlé Hory. Tři klisny má Olehla i v rámcových dostizích, a to Poinsettu, Waikitu a Izinku.

„Dá-li Pánbůh, snad se nám povede slušný výsledek v Ceně Vltavy i v Ceně Laty Brandisové. Ale hlavně ať se všichni vrátí domů zdraví,“ dodal.

Pro Pavla Tůmu jede Jan Faltejsek

Trenér Pavel Tůma z Dvorců může se svým svěřencem Tzigane du Berlais zamíchat pořadím.

Sedmiletý hnědák se letos představil ve dvou kvalifikacích a vždy bral druhé místo. Navíc v sedle ho pojede uznávaný žokej Jan Faltejsek, který už okusil pocit vítězství v tomto dostihu.