Přestože je letošní únor na počasí vyloženě vlídný, oprava stále není úplně dokončena. Jan Štefek projíždí tímto úsekem denně z Kravař do Opavy, kde je zaměstnaný a nemá přitom dobrou náladu. Poukazuje na to, že silnice je opravovaná už čtvrtý měsíc a na začátku i na konci pořád zůstává nedodělaná. „Bude to asi pomsta prajzákům. Za kravařským Lidlem a na začátku Velkých Hoštic musím zpomalit tak, že jedu prakticky krokem, jinak by se těmito místy ani projet nedalo. Jsou vyfrézovaná a nikdo neví proč. Nejsem odborník, ale myslím si, že ta cesta už mohla být, vzhledem k únorovému počasí, dokončena. Nekritizuji to sám, ze stavu vozovky jsou pořádně naštvaní i další lidé z mého okolí a kritikou rozhodně nešetří,“ řekl rozhořčeně Jan Štefek.

Zjištěné nedostatky, které ovlivňují plynulost i bezpečnost provozu, odstraňuje firma Silnice Morava, která z osmi účastníků výběrového řízení podala nejnižší cenovou nabídku zazhruba 13,5 milionu korun. Projíždějící vozy jsou svedeny do jednoho jízdního pruhu a průjezd řídí semafory. Řidiči však už původní trpělivost definitivně ztratili.