Zájem o voličské průkazy v Opavě byl letos enormní

Pravděpodobně rekordní číslo co do počtu vydaných voličských průkazů zaznamenali na opavském magistrátu. Zájem občanů o vyřízení tohoto dokumentu k nadcházejícím volbám do poslanecké sněmovny byl totiž obrovský. A to tak, že musel být přidán jeden úřední den, lidé mohli výjimečně přicházet i v úterý 5. října.

Voličské průkazy, ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

„Přesný počet ještě úplně neznám, ale voličských průkazů jsme určitě vydali kolem 900 kusů. Za dobu mého působení na magistrátu města, což je přibližně třináct let, je to rozhodně nejvyšší počet,“ konstatuje vedoucí odboru vnitřních věcí opavské radnice Petr Sordyl. Pokud porovnáme údaj s volbami do poslanecké sněmovny před čtyřmi lety, tak v roce 2017 bylo v Opavě vydáno 540 voličských průkazů. O letošní volby je mezi vězni v Ostravě poměrně velký zájem Přečíst článek › „To znamená, že v tuto chvíli se bavíme o tom, že máme čtyři sta kusů navíc, skoro jednou tolik. Zájem je veliký. Lidé si ve velkém řeší i své doklady, protože bez dokladu totožnosti už tentokrát neodvolí tak, jak tomu bylo v minulých letech. To si mohli v průběhu voleb vyřídit, laicky řečeno „rychlý občanský průkaz“, poprvé už však toto platit nebude,“ dodává Petr Sordyl s tím, že právě u voleb do dolní komory Parlamentu ČR vyřizují oproti jiným volbám voličských průkazů nejvíce. #interaktivni-infografika|b3049053-e602-4e12-9688-569532f676b2#