V úvodu vernisáže, jejíž hudební složku obstaralo pěvecké těleso Senzaband z místní ZUŠ, moderátorka vernisáže Zuzana Kalinová uvedla, že výstava Fenomén Igráček je výstavou, která mnohým návštěvníkům připomene jejich dětství. „Je to ale něco, co i nadále funguje,“ řekla Zuzana Kalinová.

Věra Stojarová, kurátorka výstavy, připomněla, že úplně první figurkou Igráčka byl zedník, kterého tehdejší výrobní družstvo Igra vyrobilo v roce 1976 a stručně přiblížila historii Igráčka.

„Během doby, po kterou se Igráček vyráběl vzniklo až padesát povolání,“ řekla Věra Stojarová a dodala, že ve Frenštátě pod Radhoštěm je to již 88 zastavení výstavy Igráček. „Při každém zastavení plníme speciální přání organizátora výstavy, tady to je Igráček Jiřího Rašky. Nikdy jsme tak pěknou figurku nedělali, dokonce jsme se snažili, aby figurka byla v pohybu. Výjimečně jsme pro tuto příležitost ty figurky připravili dvě,“ pokračovala Věra Stojarová.

Zuzana Kalinová ji doplnila, že když rozhodovali o tom, koho by měl speciální Igráček znázorňovat, jednoznačně se všichni shodli na Jiřím Raškovi.

„Moc děkuji, že nám rodina pana Rašky byla nápomocná při přípravě,“ podotkla Zuzana Kalinová, načež společně s Věrou Stojarovou předaly jednu figurku Igráčka Jiřího Rašky manželce olympijského vítěze a jeho synovi. Věra Rašková později pro Deník uvedla, že Igráčka zřejmě umístí v domě Jiřího Rašky do jeho síně slávy k medailím.

„Něco takového jsem nečekala. Je to krásné. Kdysi Jirka dovezl z olympiády z Grenoble takové malé skokany na lyžích z umělé hmoty – to tam dostávali. Tehdy jsem to rozdala dětem. Vím, že vnuk Jirka si s tím hodně dlouho hrál a ulomil špičku jedné lyže. Ale ještě to mám schované,“ řekla Věra Rašková.

Kurátorka výstavy Věra Stojarová pro Deník připomněla, že frenštátská výstava je v pořadí osmaosmdesátá. „Ty výstavy se dělají už asi deset let. Číslo je tak vysoké proto, že úplně stejná výstava je ještě na dalších dvou místech - podařilo se nám stejné exponáty sehnat třikrát. Důvodem byla obrovská poptávka po této výstavě. V každém městě je ale jiná ta speciální figurka,“ upozornila Věra Stojarová a přidala jako zajímavost informaci, že od jisté doby se snaží jako speciální figurku dělat už jen nežijící osoby. „V Kladně se dělala figurka Jaromíra Jágra, nějak to s ním nekonzultovali a jeho právníci trvali na tom, ať se odstraní. To ale bylo ještě v době, kdy jsme tu výstavu nedělali my,“ poznamenala Věra Stojarová.

Na výstavě je možno vidět Igráčky od nejstarších po nejnovější, ve výstavní síni je také malá herna pro děti a bude připravená i dílna, kde si děti mohou vyzdobit bílého Igráčka, kterého je možné na místě zakoupit. V souvislosti s tím bude probíhat soutěž pro školky o nejlépe vyzdobené Igráčky.

Návštěvníci se dozvědí také něco o historii a současnosti.Výstava, kterou organizují město Frenštát pod Radhoštěm, MěKS Frenštát pod Radhoštěm ve spolupráci s firmou EFKO-karton, spolkem Inspirace Zlín a Technickým muzeem v Brně, je oficiálně otevřená od středy 18. května a potrvá do 24. června.