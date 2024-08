Dobroslavické kosení v sobotu 24. srpna napíše už své dvanácté pokračování. Letošní ročník se ponese ve stylu Vesničko má středisková. Co to znamená? To zjistí návštěvníci akce, která začíná ve 14 hodin za Kuželnou.

Také letos se bude jednat i o soutěžní podnik. Na „kosáky závodníky“ jsou připraveny tři disciplíny. Sečení 9,6 x 2m pásu vlastní kosou, přičemž kvalitu a čas bude hodnotit nezávislá porota. Dále kosení srpem a kladivem, kdy úkolem je nasekat za minutu co nejvíce trávy. A poslední disciplínou je štafeta. Soutěží tři kategorie – junioři od 15 až do 59 let, senioři 60 a více let a ženy. Občerstvení pro soutěžící i diváky bude zajištěno, stejně jako dobrá zábava.

close info Zdroj: Se svolením obce Dobroslavice zoom_in Pozvánka na Dobroslavické kosení, 22. 8. 2024