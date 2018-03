VIDEO: Větřkovice ovládli hokejisté severu

Parta nadšenců s bruslemi na nohou, státní hymna, desítky diváků, horký grog a k tomu všemu úžasná atmosféra. Tak by se dalo ve zkratce popsat sobotní odpoledne ve Větřkovicích.

Místní se totiž rozhodli zorganizovat hokejový zápas pod širým nebem.

Vzhledem k tomu, že bylo téměř deset pod nulou, trvala každá třetina deset minut. Hrál sever proti jihu, tedy dvě strany vesnice, které jsou pomyslně odděleny ulicí.

„Tato akce je zde poprvé. Mohla být uspořádána hlavně proto, že máme k dispozici nový areál, který byl kolaudován v roce 2016. Při stavbě areálu jsme plánovali multifunkční hřiště, tak jsme chtěli takový povrch, který by se dal v zimě zaledovat,“ řekl naší redakci přímo na místě starosta obce Miroslav Černoch a dodal, že je rád za každou akci, kterou připraví a zorganizují sami.

„Lidé nesedí u televize, ale jdou ven a mohou vidět něco, co také každý den není,“ podotkl s úsměvem, Ani přítomní diváci neskrývali své nadšení. „Líbí se mi to. Je skvělé, že se něco na vesnici dělá. Hraje můj syn a fandím severu. Hodně těch kluků tady hraje hokej zhruba co dva týdny. Opravdu podařená akce, vyšlo i počasí,“ uvedl například Roman Černín.

Stejnému týmu držela palce také Lucie Lichovníková. „Fandím severní straně, na které bydlím. Líbí se mi tady. Přišla jsem s dětmi, manžel hraje zápas,“ zmínila. Také Martin Pavlica přišel podpořit své známé, kteří se zápasu zúčastnili. Skvělou podívanou si nenechala ujít ani Jana Galčanová. „Jsem tady chviličku, ale je to super. Jsou zde různé akce. Fandím spodnímu konci,“ řekla.

Podobná slova pak zazněla také z úst Oldřicha Šenka. „Super to je. Fandím spodnímu konci. Je tady fajn, zima vůbec nevadí,“ zmínil. Akci si pochvaloval rovněž Pavel Binar. „Teprve jsem přijel. Je dobré, že jsou tu takové akce,“ řekl. Zápas pak sledoval také Zdeněk Glauder, který fandil severu.

Organizátor akce Stanislav Fabík byl sám jedním z hráčů. „V té zimě to bylo hodně náročné. Je tady dost lidí, dali jsme na facebook pozvánku. Když pomohou dobří lidi, tak je organizace úplně jednoduchá. S dneškem jsem spokojený,“ sdělil. Celý zápas byl velmi vyrovnaný. V nájezdech nakonec zvítězil sever. Poté následoval program, při kterém si děti i dospělí mohli vyzkoušet curling.