OPAVA - Opavské radnici se podařilo získat cenný bod v boji o demolici výškové budovy v centru města. Ministerstvo zemědělství, kterému budova patří, změnilo názor a souhlasí s přestěhováním svých lidí do jiných prostor.

Zápis do pamětní knihy. Osobnosti, které navštíví Opavu, se podepisují do knihy u primátora města. Výjimkou nebyl ani ministr zemědělství Petr Gandalovič, který v Opavě jednal včera. | Foto: DENÍK/Roman Konečný

Vyplynulo to z včerejšího jednání ministra zemědělství Petra Gandaloviče s opavským primátorem Zbyňkem Stanjurou. Radnice se dlouhodobě netají tím, že tuto budovu chce zbourat, a místo ní vyroste nové obchodní centrum a byty. „Sám, jako bývalý primátor, budu rád, když tento báječný architektonický výtvor ustoupí kvalitnější architektuře,“ řekl po včerejším jednání na opavské Hlásce Gandalovič s tím, že by chtěl, aby se převod státní budovy na město podařil vyřešit co nejrychleji.

Podle primátora Stanjury opavská radnice usiluje o demolici výškové budovy už několik let. Tato myšlenka prý vznikla ještě před dobou, kdy se začalo jednat o výstavbě nového obchodního centra v prostoru za Slezankou. „Našli jsme vhodné prostory, kde by se úředníci z této budovy mohli přestěhovat,“ řekl Stanjura. Oním novým místem má být budova gymnázia na Krnovské ulici, které se stěhuje do jiných prostor. „V tomto areálu je už několik institucí a vznikne tam jakýsi úřednický kampus. Bude to výhodné i pro občany, protože budou mít více institucí na jednom místě. Navíc toto místo je lépe dostupné. Postavili jsme tam terminál pro městskou hromadnou dopravu a je tam dostatek parkovacích míst, se kterými je v centru problém,“ vysvětlil primátor.

Zbyněk Stanjura rovněž naznačil, že o stěhování do areálu na Krnovské usiluje i Okresní správa sociálního zabezpečení.