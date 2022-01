Více než tisíc balíčků od dětí potěšilo seniory na Ostravsku a Hlučínsku

Dojemné vzkazy obdrželi děti a školáci ze sedmi základních a mateřských škol na Ostravsku a Opavsku, kteří se zapojili do projektu Balíček pro radost. Společně se svými pedagogy a rodiči připravili přes tisíc balíčků s drobnostmi, které před Vánocemi putovaly za seniory do tří zařízení v Ostravě a Hlučíně, a také do charity.

„Udělal jsi mi velkou radost, že sis vzpomněl na nás staré lidi. Tvůj dopis jsem si vystavila na přední místo v pokoji. Umíš pěkně kreslit, ale obdivuji hlavně tvůj přístup k úplně cizím starým lidem. Tvůj dopis byl pro mě v dané situaci nejlepším dárkem v mém životě." Tento i další dojemné vzkazy obdrželi děti a školáci ze sedmi základních a mateřských škol na Ostravsku a Opavsku. Projekt Balíček pro radost v minulém roce spustily jednatelka ostravské účetní firmy Michaela Mrázková a její kolegyně Petra Zarodňanská. Zájem projevili i sponzoři Při minulém premiérovém ročníku se podařilo připravit 450 balíčků, tentokrát se zapojil větší počet škol, hlásili se i jednotlivci, zájem projevili i další sponzoři. „Máme z toho ohromnou radost. Zájem a velká účast nás velmi mile překvapily. Mohli jsme tak před Vánocemi udělat radost více seniorům, než jsme původně předpokládali," uvedla Petra Zarodňanská. Balíčky putovaly do Domova pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě, Domova pod Vinnou horou v Hlučíně a do Domova Čujkovova v Ostravě-Zábřehu. Dárky pro své klienty převzala i Charita Ostrava. Poděkování „Velmi děkujeme tomuto nádhernému projektu a všem zapojeným lidičkám! Balíčky velmi potěšily. Děkujeme za krásné dárky. Všichni měli obrovskou radost, kolikrát až neskrývali dojetí. Všem dětem velké díky za nádherná přáníčka. Jste úžasní," poděkovali zástupci Domova pro seniory Kamenec. Poděkování dětem a organizátorům přišlo také od Charity Ostrava. Rádi bychom poděkovali za překrásné dárky z projektu Balíček pro radost určené pro klienty Charity Ostrava. Balíčky dělají našim klientům velkou radost," uvedli zástupci charity.