Jedna zelená střecha vyrostla už v roce 2015 na zahradním domku v Mateřské škole ve Vávrovicích. Nyní ale vznikne zelený koberec daleko větší, a to právě na střeše Víceúčelové haly. Stát by se tak mělo už na konci listopadu. Přesněji řečeno půjde o první část, protože práce jsou rozděleny na etapy. V té první pokryje substrát s rostlinami plochu Víceúčelové haly nad restaurací.

V současné době je na střeše štěrk, který se odstraní a dojde k nasypání asi pěticentimetrové vrstvy zeminy. Do ní se pak zasadí rostliny, zejména sukulenty. Co se závlahy týká, postačí zelené střeše k tomuto účelu obyčejný déšť, pouze dvakrát ročně se do substrátu umístí výživa.

„Budova haly se přehřívá a zelená střecha ji bude přirozeně ochlazovat. Plní také izolační funkci, zachytává vodu, která nyní bez využití odteče, nesporný vliv má při čištění vzduchu,“ vysvětluje náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

Příští rok se pak zazelená i střecha nad hotelovou částí haly v Městských sadech. A do budoucna by se tak mohlo stát i na jiných budovách ve městě, třeba na školách či školkách. Základem je, aby měl objekt rovnou střechu.

„Chceme si nejprve dopad zelených střech na samotné budovy i široké okolí vyzkoušet na městském majetku, než je budeme doporučovat soukromým vlastníkům objektů. Do budoucna bych rád po vzoru Brna zavedl pro zájemce o vybudování zelené střechy dotační program, je to však záležitost dalších jednání. Čekáme také na vyhodnocení systému právě z moravské metropole, jejich zkušenosti pro nás budou nepostradatelným vodítkem pro případné zavedení finančního příspěvku,“ pokračuje náměstek.

Realizace zelených střech je součástí adaptační strategie, která navrhuje opatření související se změnou klimatu. Tuto strategii schválili opavští zastupitelé letos v březnu.

Zazelenají se i zastávky MHD

Rostliny ale nepokryjí jen budovy. Vysazovat by se už příští rok mohly také na střechách zastávek městské hromadné dopravy. „Nyní řešíme možnost jejich zatížení. Je třeba spočítat, zda nám vybudování zelené střechy povolují technické parametry přístřešků, na jejichž dodávku máme smlouvu. Pokud ne, museli bychom navrhnout jejich úpravu nebo hledat úplně nový koncept zastávek,“ dodává Jedlička.