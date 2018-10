Vichřice potrápila také Opavsko

Silný vítr, který se v noci z neděle na pondělí prohnal Moravskoslezským krajem, způsoboval komplikace také na území opavského okresu.

Silný noční vítr z neděle na pondělí zlomil několik vzrostlých stromů v karvinských ulicích.Foto: Deník / Tomáš Januszek

Vichřice vyvracela zejména stromy, které museli odstraňovat hasiči. Docházelo také k výpadkům elektřiny. Nevyhnuly se třeba Dolnímu Benešovu a nedalekému Zábřehu.

„Během večera a noci se to opakovalo. Výpadků bylo několik. Nevím však o tom, že by to ve městě způsobilo nějaké škody,“ komentoval dolnobenešovský starosta Martin Štefek.

Podle něj jsou na obdobné situace místní obyvatelé zvyklí.

„Na síť jsme napojeni přes Opavu, problémy nastávají v prostoru zábřežských a koutských luk, kde bývají problémy s vedením. Prakticky každý silnější vítr pro nás znamená výpadek. I z toho důvodu nedělní situaci nehodnotím jako něco mimořádného. Pracuje se na zřízení trafostanice, která by měla být napojena ze strany od Ostravy. Potom by podobné potíže měly ustat,“ doplnil čelní představitel Dolního Benešova.

V inkriminované době jel naplno dispečink ČEZ Distribuce. Dnes dopoledne v Moravskoslezském kraji evidoval devatenáct poruch na vedení vysokého napětí, další vzniky i na vedení nízkého napětí. Skoro 10 tisíc odběratelů bylo bez elektřiny.

„V terénu máme stovky pracovníků poruchových čet i dodavatelských firem, pracovali celou noc a pokračují i nadále v obnovení dodávek elektřiny,“ komentoval dnes ráno mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol, podle něhož se s tišícím se větrem dařilo poruchy postupně odstraňovat.

Největším problémem se ukázaly být v drtivé většině vyvrácené stromy. Jeden takový spadl i do trolejí na železnici v úseku mezi Opavou a Děhylovem. Na trati do Ostravy tak musely vyjet motorové vlaky. Největší počet výjezdů kvůli silnému větru hasiči řešili na Frýdecko-Místecku. Na Opavsku jich dle tiskového mluvčího Petra Kůdely dnes před polednem bylo okolo dvaceti, v součtu za celý kraj pak více než dvě stě.

„Během pondělního rána a dopoledne narůstaly počty událostí, u nichž museli hasiči zasahovat, o několik desítek. Není vyloučeno, že jejich práce na odstraňování stromů budou v Moravskoslezském kraji pokračovat i během odpoledne,“ mínil ještě v průběhu dnešního dopoledne Petr Kůdela.