Horká novinka v Opavě se líbila, kdo přišel, nelitoval. Obchodní dům Breda, chátrající klenot opavské architektury, ožil o první Adventní neděli. I když je budova zahalena do ochranné plachty, v první prosincovou neděli večer ožila formou videomappingů. O co šlo?

Videomaping v Opavě. Breda opět v akci I. díl | Video: Petr Widenka

Na plachtu byly dvakrát promítnuty sochy majitele obchodního domu Davida Weinsteina a jeho stavitele Leopolda Bauera, které přivedla k životu umělá inteligence. Hlasy jim propůjčili herci Hynek Čermák a Miroslav Mejzlík. „Videomaping je věnovaný 150. výročí narození Davida Weinsteina, které bude v příštím roce,“ řekla předsedkyně spolku Na záchranu OD Breda Linda Bittová.

Zájem o tuto akci byl v Opavě velký. „Je to hezké. Myslím si, že se to povedlo. K tomu ten sníh. Pamatuji si doby, kdy jsme do Bredy chodili koukat na velký stromeček, který byl uprostřed a tyčil se až ke skleněné kopuli,“ vzpomínala návštěvnice Kateřina Urbanská. „Vykládala jsem svým dětem, jaké to tam bývalo fajné. Jak se jezdívalo výtahem do horního bufetu,“ přidala další vzpomínku.

„Je škoda, že obchoďák nakonec takto dopadl. Naštěstí se našli lidé, kteří ho chtějí zachránit. Moc jim fandím,“ dodala nakonec.

Nedělní akci aktivity Spolku za záchranu Bredy nekončí. V domově OAZA bude ve středu 6. prosince pro jeho obyvatele promítnutý dokument o tragickém osudu rodiny Davida Weinsteina a ve čtvrtek 21. prosince tento dokumentární snímek promítnou v 18 hodin ještě v kulturním centru KUPE. Spolek bude též prodávat zájemcům parkety s původním logem B&W. Na jaro příštího roku připravuje ve spolupráci s MOD architektem Jakubem Heppem a kurátorem Václavem Hájkem ještě výstavu ke zmíněnému Weinsteinovu výročí. „Těmito akcemi chceme vrátit úctu a respekt Davidu Weinsteinovi, který je v podstatě opavským Tomášem Baťou,“ konstatuje Linda Bittová.

Do nedělní akce na advent se zapojili také opavští basketbalisté, kteří od půl páté prodávali vyhlášený punč z Bobaji. „Tohle promítání vidím poprvé. Musím říci, že se to povedlo. Moc bych si přál, aby se budova zachránila. Za mě je to výjimečná svatba,“ přidal svůj postřeh David Skalák.