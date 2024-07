/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek otevřel brány jubilejní 20. ročník největšího mimoostravského hudebního festivalu Moravskoslezského kraje. Štěrkovna Open Music láká nejen třemi dny skvělé muziky, ale již tradičně i dobrým jídlem a pitím. Co si můžete dát?

Platí to vždy a všude – k dobré muzice a příjemné letní zábavě patří také dobré jídlo a pití. A i to na festivalu Štěrkovna Open Music najdete. A letošní jubilejní 20. ročník není a nebude výjimkou.

Bohatá gastro zóna

U Hlučínského jezera je přichystána bohatá nabídka občerstvení všeho druhu. Něco dobrého na zub zde najdou milovníci klasiky i ti, kteří dávají přednost spíše speciálním až orientálním pokrmům. Samozřejmostí je výběr delikates i pro děti.

Fotogalerie: Nabídka občerstvení na Štěrkovna Open Music 2024 je velmi pestrá gallery 78 fotografií

Pivo levnější než na Colours nebo B4L

Fandové dobré muziky mají většinou rádi také dobré pivo. Na Štěrkovna Open Music se bude čepovat především Radegast Rázná desítka za 54 Kč a také Radegast Hořká dvanáctka za 59 Kč. Milovníci hořkosti si přijdou na své, když se odeberou k výčepu se speciálem Radegast Ratar za 59 Kč. Chybět nebude ani Pilsner Urquell za 69 Kč. Nealkoholické pivo Birell ve vícero variantách se bude čepovat za 54 Kč.

Ceny piva se oproti loňsku nepatrně posunuly, nicméně zdražení není více jak 5 Kč na půllitr a i tak pivaři oproti třeba nedávným Colours of Ostrava nebo Beats for Love výrazně ušetři. Na Colours of Ostrava minulý víkend stála dvanáctka Radegastu 69 Kč a Plzeň 79 Kč.

Výčepy budou na Štěrkovna Open Music nabízet také alternativy k tradičním pivům. V nabídce bude také odlehčený speciál Proud za 64 Kč a také ovocný cider Frisco za 60 Kč.