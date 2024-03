/FOTOGALERIE/ Farmářské trhy na opavském Dolním náměstí odstartovaly s předstihem. Sestava stánkařů sice v pátek 22. března ještě nebyla kompletní, nicméně i tak bylo z čeho vybírat. Nechyběly sazenice, narcisy, uzeniny, ovocné víno, pečivo a samozřejmě také velikonoční sortiment.

Farmářské trhy v Opavě začaly. | Video: Roman Brhel

„Jsem překvapen, že trhy už začaly. Bylo psáno, že budou později. Šel jsem náhodou kolem, takže si udělám hned nákup. Beru žebra z Větřkovic. Uděláme uzenou polévku,“ prozradil Deníku Jaroslav Urban z Opavy.

„Dívám se, že paní má vedle i bylinky, k tomu domácí chleba… Manželce vezmu kytičku narcisů a hned vypadá ráno růžověji,“ pousmál se. V pátek bylo v Opavě možné koupit i brambory a cibuli, stejně tak sazečku.

Farmářské trhy v Opavě mají své kouzlo, u lidí získaly na popularitě už v dřívějších letech. Brzy na Dolním náměstí přibudou další prodejci. „Člověk tady potká i nějaké ty známé, v tom vidím taky pozitiva. Navíc si myslím, že ceny jsou normální, a to je důležité. Zelenina a ovoce tady bývá domácí, a to je pro mě přidaná hodnota. Takové rané brambory z Kateřinek nemají chybu. Je to úplně o něčem jiném, než marketovky,“ přidal svůj další postřeh Jaroslav Urban. „Když trefíte den, koupíte tady i rybí pochutiny od pána z Hradce nad Moravicí,“ doplňuje.

Farmářské trhy v Opavě budou probíhat třikrát týdně, a to vždy ve středu, pátek a v sobotu, a to pokaždé v dopoledních hodinách.