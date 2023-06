Je tomu rok a tři měsíce, kdy se bývalý obchodní dům Breda stál majetkem města Opavy. Kdysi proslulý chrám nakupování a společenských událostí dostal pravděpodobně poslední šanci na svou záchranu.

Zahájení rekonstrukce bývalého obchodního domu Breda v Opavě. 31. května 2023 | Video: Veronika Bernardová

I přesto, že dosud nikdo neví, kolik vlastně generální rekonstrukce bude stát a jaké bude mít Breda nové využití. Tak či tak, z Bredy se oficiálně stalo staveniště. První práce už jsou hotové, další budou následovat v nejbližších týdnech a měsících, včetně nových oken a fasády.

Přišli Weinstein i Bauer

Slavnostní zahájení rekonstrukce opavské Bredy se neslo v historickém a trochu i humorném duchu. Přispělo k tomu několik scének z minulosti obchodního domu. Někteří zaměstnanci magistrátu se oblékli do dobových kostýmů a sehráli několik „obrazů“. Nechyběly postavy zakladatele Bredy Davida Weinsteina nebo jejího architekta Leopolda Bauera.

Princezna Nora z Lichtenštejna: Opavsko pro nás hodně znamená, těším se tu moc

Záchranné práce na Bredě, která je památkově chráněná, začaly už minulý rok. V současné době je zcela opravena střecha objektu, na což se využily peníze z veřejné sbírky Spolku na záchranu obchodního domu Breda. Uvnitř Bredy proběhl mykologický průzkum, demontovány byly veškeré dřevěné prvky, které se uschovaly pro budoucí použití. Teď jsou na pořadu dne okna a fasáda. Vše dohromady za 29 milionů korun, které půjdou z městského rozpočtu. „Repasovaná okna budou vypadat identicky, půjde o skutečné repliky původních oken. Vše probíhá ve spolupráci s památkáři a historiky, kteří měli přísné požadavky. Fasáda zůstane po rekonstrukci stejná. Bude se opravovat tak, aby se zapravily všechny praskliny a vše, co z ní odpadávalo,“ popisuje primátor Tomáš Navrátil. Tato rekonstrukční fáze má trvat zhruba jeden rok. „Zahrnuje i vyčištění domu včetně suterénu, máme zde pět nadzemních a dvě podzemní patra. Řeší se také oprava kanalizace, která je součástí budovy,“ upřesňuje Deníku Tomáš Navrátil.

Opavskou Bredu zachrání stovky milionů. Toto vše se bude opravovat

Konečný „účet“ za kompletní opravy Bredy znám není, magistrát ale hovoří o stovkách milionů korun. Dále se hledají partneři pro spolufinancování a dotační tituly.

Koleje, knihovna či dětský svět?

Do roka by měla být podle primátora hotová i architektonická soutěž. „Ta spočívá v tom, že architekti vymyslí dopracování rekonstrukce. Musíme si například pohrát s kupolí, aby nám nepadaly skleněné vitráže. Ale je zapotřebí se zamyslet nad naplněností, funkčností a ekonomickou schopností provozu této budovy. Na to jsou sestaveny týmy z řad architektonické komory a odborníků ze strany magistrátu,“ pokračuje. Existuje už také několik návrhů, co by v Bredě mohlo po rekonstrukci být. Tyto podněty vzešly od speciálního projektového týmu, přičemž proběhlo několik konferencí a přednášek odborné i laické veřejnosti. „Podněty byly nejrůznější a my musíme vybrat ty nejvhodnější. Bylo to od bytů přes dětský svět, knihovnu s otevřenou kavárnou, hovořilo se také o kolejích Slezské univerzity,“ přibližuje Tomáš Navrátil možné využití obnovené Bredy.