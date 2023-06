Doslova v obležení starších motocyklů se ocitlo v sobotu 17. června odpoledne letiště v Hati na Opavsku. Fichtly, jawy, kozí dechy, chrchly, motokola.

Závody Retro Chrchel 2023 v Hati. 17. června 2023. | Video: Deník/Veronika Bernardová

Tyto a další krásné stroje se na trase v poli utkaly v dalším ročníku mezinárodního klání s názvem Retro Chrchel, letos s titulem 2023. Závody, na kterých panovala skvělá atmosféra, opět pořádal místní Model klub Hať.

Letiště v Hati funguje tradičně jako modelářské, využívá jej právě zmíněný modelářský spolek. V sobotu se jím ale neslo túrování motorů a vůně benzínu. Do Hati přijeli představit své „miláčky“ menších kubatur nejen tuzemští závodníci, ale i ti z Polska, i když těch bylo letos méně, neboť v nedalekém polském Zabełkówě zrovna v sobotu probíhal sraz veteránů.

Fichtly a kozí dechy to rozjely. Krása na Retro Chrchelu v Hati na Hlučínsku

Zdaleka ne všichni motorkáři ale v Hati závodili, někteří se přijeli zkrátka jen podívat. Na startu se nakonec sešlo šedesát jezdců, což je sice o trochu méně než minulý rok, ale pro organizátory možná dobře. „Limit na počet závodníků nemáme, ale loni nás bylo skoro osmdesát a to už bylo opravdu skoro na čtyři hodiny čistého času jízdy, pouštíme závodníky na trať zhruba po minutě,“ říká místopředseda Model klubu Hať Jiří Plaček.

On sám se do závodu vydal hned jako první, následován předsedou klubu Güntherem Gajdou. Ten se svěřuje s dilematem, které pořadatelé mají. „Vždy se přeme, jestli se započítává nultý ročník, nebo ne. To je náš nekonečný problém. Nikdo proto neví, jestli je ten letošní ročník dvanáctý, nebo jedenáctý,“ konstatuje se smíchem.

Začalo to mládeží

Závod na poli se jel na dvě kola, nejdříve museli jezdci projet úsekem zatáček, následovala dlouhá rovinka, zakončená v cíli ještě jednou zatáčkou. „Jsou to závody menších kubatur do padesáti kubických centimetrů. Kdybychom to ještě rozšířili, už bychom to museli nejspíše pořádat na dva dny, protože bychom to za jeden den nestihli odjet. Celý Retro Chrchel vznikl, když jsme chtěli udělat akci pro naši mládež. Před těmi lety bylo moc mladých kluků, kteří začínali jezdit na fichtlech, každý měl doma kozí decha, toho svého chrchla. Tak jsme si řekli, že uděláme akci pro ně,“ přibližuje Jiří Plaček.

Na letošním klání se vůbec poprvé testovala i zbrusu nová časomíra. „Každý závodník má čip, po vyjetí prvního závodníka se celá registrace uzavřela, protože máme nový měřící systém. V posledních letech jsme ho vyvíjeli, abychom byli schopni časomíru zorganizovat. Postaru jsme stopovali vždy pět lidí, každý měl svého jezdce,“ vysvětluje místopředseda klubu a zároveň ředitel závodu. Günther Gajda jej doplňuje: „Je ale důležité vymyslet vše tak, aby se pobavili jak závodníci, tak i organizátoři, autoři akce. To je někdy těžké, ale přesto se nám to vždy podařilo,“ sděluje spokojeně.

Každoroční rarita

A v sobotu se bavili skutečně všichni. Oba dva „vedoucí“ se střídali u mikrofonu, každého z jezdců krátce vyzpovídali, často přidali k potěšení publika i nějakou tu humornou poznámku. Diváků bylo mnoho, zaplněny byly oba dva velké stany, další stáli podél tratě. Někteří přišli povzbuzovat a fandit svým rodinným příslušníkům nebo kamarádům, což se někdy hodilo, když se některému ze závodníků nedařilo stroj nastartovat a musel si pomáhat nohama. Zábavu v žádném případě nezkazily ani dešťové přeháňky.

Podle Jiřího Plačka se každoročně mezi stroji najde i nějaká rarita. „Za zmínku určitě stojí jawety, kterých tu několik je, jinak jsou krásně zrekonstruovány některé pionýry, k vidění jsou i motokola.“ „Lidová tvořivost je zkrátka úžasná,“ přitakává Günther Gajda.

Retro Zetor, kola i dojení krávy

Retro Chrchel ale zdaleka není jedinou retro akcí, kterou modeláři z Hatě pořádají. Na začátku června se zde například konal další ročník Retro Zetor. Jde o závody klasických Zetorů různých řad. „Je to soutěž do vrchu, úkolem je tahat vlečku s deseti tunami nákladu do kopce. Historicky jsme ale i dělali závody v sekání trávy, dojení krávy nebo retro cyklo. My se na tyto retro akce zaměřujeme, protože těch strojů a nástrojů ještě po lidech je strašná spousta. Vždy to ale děláme i pro zábavu a snažíme se udržet rodinnou atmosféru, na tom si zakládáme. Potom to i ty lidi táhne zpátky, když se tady cítí dobře,“ usmívá se Jiří Plaček a dodává: „Rád bych tímto poděkoval všem návštěvníkům, závodníkům a celému týmu organizátorů. A samozřejmě také obci Hať a firmě Hawlik, která nás podporuje.“

Závěrem ještě zmiňme, že Model klub Hať má nyní přibližně šedesát aktivních členů. Jiří Plaček s Güntherem Gajdou spolu také od roku 2000 vedou v místní škole jednou týdně modelářský kroužek, členové klubu se pak každý měsíc setkávají na soutěži v modelech. Více informací najdou zájemci na Facebooku Model klub Hať.