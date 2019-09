Sobotní Blade Night již tradičně nabízí téměř patnáctikilometrovou trasu za doprovodu několika desítek organizátorů a strážníků městské policie se startem u Obchodního centra Breda a Weinstein. Již tradičně bude stovky bruslařů doprovázet také rádio Helax. Sraz bruslařů je v 20.00 u OC BREDA, ul. U Fortny.

Nedělní tradiční in line závody jsou letos opět vyvrcholením Moravské Inline Tour a také Českého poháru. Od jedenácti hodin budou probíhat závody od nejmenších dětí až po juniory…. po obědě budou odstartovány závody na distance 10 a 21 kilometrů. „Závody jsou určeny úplně pro všechny, kteří mají chuť zkusit výzvu na kolečkových bruslích. Pro běžné fitness bruslaře je určen především 10 km závod, do kterého se bruslaři mohou přihlásit také na místě,” říká hlavní organizátor Jan Krejčíř.

Nad hlavním závodem převzal záštitu primátor Opavy pan Tomáš Navrátil. Do Opavy se rovněž sjedou vysokoškoláci, kteří tento závod mají jako Akademické mistrovství ČR.

„V akci uvidíme závodníky ze čtyř zemí, a to včetně čerstvých mistrů Evropy Tomáše Bohumského a Radka Fajkuse, kteří se rádi do Opavy vrací, protože zde mají své rodinné kořeny. Tito mladí kluci minulý týden vyhráli ME ve Španělsku a společně s dalšími špičkovými jezdci si sem pojedou pro body do MIT a ČP. Na startu nebude chybět ani aktuální mistr ČR v maratonu Tomáš Práčník a mnoho dalších výborných jezdců,“ vyjmenovává Krejčíř, který je aktuálně největším pořadatelem bruslařských závodů v ČR.

Mezi opavskými nadějemi na úspěchy bude několik desítek závodníků, především dětí z opavského týmu LUIGINO, v hlavním závodě však budou domácí věřit v úspěch juniorského závodníka Jana Jelínka, který minulý víkend obsadil 3. místo v závodě ČR a MČR v maratonu v Mostě. (šim)