HLAVNÍ ÚČETNÍ Strukturovaný životopis, motivační dopis a souhlas se zpracováním osobních údajů zasílejte e-mailem na adresu m.krepel@zao.archives.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Uchazeč o zaměstnání HLAVNÍ ÚČETNÍ“. Požadujeme: • minimálně úplné střední odborné vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné, vysokoškolské vzdělání výhodou (ideálně ekonomického směru) • minimálně 5 let odborné praxe v účetnictví podmínkou • výbornou znalost práce na počítači, zejm. MS Office, znalost SAPu výhodou • dobré organizační vlastnosti • schopnost samostatné práce • flexibilitu • vysoké pracovní nasazení • pečlivost a zodpovědnost • chuť učit se novým věcem Znalost a orientace v příslušné legislativě: • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. • České účetní standardy č. 701 – 710 pro účetní jednotky, které účtují dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. • Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole). • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). • Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. • Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. • Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. • Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu. • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. • Související nařízení Ministerstva vnitra Nabízíme: • práci ve stabilní organizaci • pružnou pracovní dobu • příspěvek na stravování (stravenkový paušál) a důchodové spoření • notebook, mobil • pět týdnů dovolené a pět dnů indispozičního volna • odpovídající finanční ohodnocení • možnosti dalšího odborného vzdělávání a osobního růstu Hlavní pracovní poměr na dobu určitou jeden rok (s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou) – plný úvazek, pružná pracovní doba Platové podmínky: Pracovní místo je zařazeno do 10. platové třídy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Odpovídající platový stupeň bude vybrán dle prokázané odborné praxe. Místo výkonu práce: Zemský archiv v Opavě, Olbrichova 724/15, 746 01 Opava Datum nástupu: IHNED 23 390 Kč

