Jak si užít nastávající víkend? Na Opavsku se můžete vydat hned na několik zajímavých koncertů, májových veselic, kochat se faunou a flórou na překrásných Kozmických loukách, nebo zavítejte na vernisáž. A to pochopitelně není zdaleka vše. Bohatý program proběhne i na dalších místech regionu. Více v tipech Deníku.

Kozmické ptačí louky jsou pastvou pro oči. Ilustrační foto. | Foto: Edith Vrchovecká

OPAVSKO



Vernisáž výstavy v Galerii Cella

KDY: pátek 3. května od 18 hodin

KDE: Galerie Cella, Opava

PROČ PŘIJÍT: Výstava s názvem Cykly bude druhou z výstavní série věnované průkopníkům zvukového umění. Po Milanu Knížákovi se představí Hans Peter Kuhn, berlínský umělec, jehož kariéra zahrnuje četné spolupráce s osobnostmi světového divadla a performance a desítky výstav a veřejných realizací v evropských, amerických a asijských metropolích. Návštěvníci poznají jeho dvě audiovizuální instalace, které byly dříve prezentovány na výstavách v Německu, Dánsku, Itálii a Belgii.

Koncert amerického krále rocku

KDY: pátek 3. května od 20 hodin

KDE: klub Šatlava, Budišov nad Budišovkou

PROČ PŘIJÍT: Neil Zaza je vysoce uznávaný americký melodický kytarista, známý zejména svou speciální technikou, stejně jako kombinováním klasických a moderních kytarových prvků. Kromě svých vlastních koncertů je často vyhledávaným koncertním spoluhráčem světových mistrů. Metalová část rockové veřejnosti si ho také pamatuje jako člena skupiny Firehouse.Jeho vystoupení je zárukou nevšedního zážitku setkat se s brilantní kytarovou technikou z bezprostřední blízkosti.

Zvukový pozdrav kozmické přírodě

KDY: sobota 4. května od 13 do 17 hodin

KDE: Kozmické ptačí louky, Kozmice

PROČ PŘIJÍT: Jde o čtvrté pokračování projektu Magdalény Manderlové a Michala Kindernaye, ve kterém se umělci věnují výzkumu zvukových krajin podél řeky Opavy a v jejím okolí. Pozvaní umělci a umělkyně vytvořili nová díla, která vznikla v úzkém vztahu s danou lokalitou. Návštěvníci se sejdou u Pozorovatelny, kde je čeká dílna a zvuková procházka s Šárkou Zahálkovou. Stanou se objeviteli jiné akustiky, dá se říci, že KozmickýmI uši. Od 15 hodin bude následovat komponovaná zvuková procházka, v níž zazní skladby a intervence od Petera Cusacka, Lucie Páchové, Martina Režného, Magdalény Manderlové a Michala Kindernaye, komponované speciálně pro Kozmické louky.

Odpolední setkání s folklorem

KDY: sobota 4. května od 15 hodin

KDE: ZŠ gen.Píky, Štítina

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: V programu Pod sušedovym zelený ořech vystoupí místní národopisný soubor Bejatka, dětský soubor Malá Bejatka a zpěváčci ZŠ , kteří byli ocenění v soutěži Opavský skřivánek. Z Ostravy se dostaví folklórní klubFogáš.

Pestré stavění máje

KDY: sobota 4. května od 16 hodin

KDE: hasičský areál, Ludgeřovice

PROČ PŘIJÍT: U tradičního stavení máje se nudit nebudou návštěvníci všech generací. Program nabídne těm statečnějším projížďky na koni, všem ukázku hasičské techniky a omladinu čeká malování na obličej nebo skákací hrad.

Hudba a besedy v jednom programu

KDY: sobota 4. května od 14 hodin

KDE: kulturní dům Bolatice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Maják 2 festival bude rozdělený na dvě části. První je hudební a vystoupí v ní skupiny flf soap, Donnie Darko, Poppers a Flanel. Druhá bude zaměřená na besedy, ke kterým mimo jiné patří Stopem k bráně Orientu a ještě dál nebo Samoa – ztroskotání v srdci Polynésie. Se zájemci si bude povídat sochař David Moješčík.

Dolnobenešovská kost

KDY: sobota 4. května od 9 hodin

KDE: cvičiště u čerpací stanice, Dolní Benešov

PROČ PŘIJÍT: Pod názvem akce se ukrývá netradiční závod dětí a psů. Účastníci závodu musejí na požádání předložit očkovací průkaz svého čtyřnohého parťáka. Doprovodný program zahrnuje ukázky výcviku služebních psů, hasičské i policejní techniky a střelbu ze vzduchovky.

OSTRAVSKO

Stará Dobrá Ruční Práce / VPV

KDY: pátek 3. května (19 h.)

KDE: Rock Hill Music Club (Hulvácký kopec, Ostrava)

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Jedny z nejlepších punkových kapel v tuzemsku se představí v kultovním klubu Rock Hill. U toho fandové punku nemohou chybět!

Yasmina Reza - Obraz

KDY: pátek 3. května (18.30 h.)

KDE: Komorní scéna Aréna

ZA KOLIK: 320 Kč / 240 Kč (student, senior, držitel průkazu ITIC, ZTP, ZTP/P a členové IZS)

PROČ PŘIJÍT: Obraz je velmi chytrá komedie o světě mužů, jejich ambicích, bolestech, a hlavně o jejich přátelství. Dlouholetým přátelstvím tří čtyřicátníků otřese moment, kdy si jeden z nich pořídí přehnaně drahý obraz – bílé plátno bez rámu. Vzájemné vztahy mužů pak musí projít zkouškou, díky níž se všichni zúčastnění dozví pravdu o sobě samých. Yasmina Reza tak ukazuje, jak velkým zdrojem emocí může být bílá plocha.

Majáles 2024

KDY: sobota 4. května

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 399 Kč – 1999 Kč (více zde)

PROČ PŘIJÍT: MIRAI, CHINASKI, EWA FARNA, BEN CRISTOVAO, VYPSANÁ FIXA, JAROSLAV UHLÍŘ, HORKÝŽE SLÍŽE, WOHNOUT, GAIA MESSIAH, KONTRAFAKT, COCOTTE MINUTE, ŠÍMA, PTK, CALIN a VIKTOR SHEEN, DORIAN, STEIN 27, GREY 256 ad. Koncerty interpretů napříč žánry pro všechny věkové kategorie.

Guláš Fest Harley-Davidson Ostrava 2024

KDY: sobota 4. května (10 h. vaření, 14 h. degustace)

KDE: Harley Davidson Ostrava (U stadionu 5, Ostrava)

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Guláš je nutno připravit celý na místě. Možnost dorazit už v pátek a nachystat si vše potřebné a stan. Každý stan prodává pouze guláš, jiný sortiment není dovolen. Vaření začíná v 10 hodin, od 14 h. začínají degustace. Dealer zajistí možnost elektřiny, posezení, muziku, občerstvení, alko, nealko, špekáčky. Dealer zajišťuje ceny pro 3 vítězné týmy. V průběhu akce se můžete těšit na vystoupení Kaskadérské Show Special Brothers. Celý den bude hrát k poslechu Petr Džetro Ritzka.

Fest1val

KDY: 30. 4. - 5. 5. 2024

KDE: Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 1200 korun

PROČ PŘIJÍT: Festivalovou sezonu v Ostravě zahájí první ročník multižánrové akce v Dolní oblasti Vítkovice. Hlavním lákadlem šestidenního festivalu má být propojení architektury, designu, filmu, hudby a módy. V rámci Fest1valu se mohou návštěvníci navštívit realistickou kopii pracovny architekta Jana Kaplického, poslechnout si stand-up nebo si užít koncert kapely Monkey Business a dalších interpretů. Součástí nového festivalu budou i filmové premiéry nebo živá talkshow pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Květy hrají Psí vojáky

KDY: sobota 4. května (20 h.)

KDE: Barrák Music Club

ZA KOLIK: 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Květy hrají Psí vojáky! Jedna z mála možností, jak si naživo poslechnout nesmrtelné písně Psích vojáků. Samotná kapela Květy k tomu říká: „Po smrti Filipa Topola požádal Květy jeho manažer Romek Hanzlík, aby přearanžovali písně Psích vojáků. Mnoho let jsme je hráli na koncertech k Filipovým narozeninám. Později i na různých speciálních příležitostech. Vyšel i limitovaný náklad vinylů, který byl obratem rozebrán. Hrajeme skladby z různých období, od hitů k minimalistickým věcem, z větší části ve značně autorských úpravách."

Bojovou cestou 1. ČS tankové brigády

Ukázka průzkumu bojem s využitím těžké techniky

KDY: sobota 4. května (17 h.)

KDE: Ostrava a okolí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce se koná u památníku překročení Odry 1. ČS armádou u mostu Polanecké spojky https://mapy.cz/s/matojogume a připomene osvobozovací boje během druhé světové války. Těšit se můžete na průzkum bojem s využitím těžké techniky, pietní akt u památníku 1. ČS tankové brigády, výcvik v obsluze dělostřelecké baterie a přípravu vozidel na noční přesun.

Komentované prohlídky Vily Grossmann

KDY: neděle 5. května (10 – 17 h., premiéra)

KDE: Vila Grossmann, ul. 28. října 131

ZA KOLIK: 250 Kč / 150 (senioři, studenti, ZTP) / 600 Kč (rodinné)

PROČ PŘIJÍT: Po dlouhých letech je veřejnosti opět zpřístupněna prvorepubliková pohádková vila stavitele Františka Grossmanna. Tato stavba vždy lákala veřejnost svou velkolepostí a mnozí Ostravané si ji dodnes pamatují z návštěvy družiny či mateřské školy. Vilu si můžete prohlédnout se zkušenými průvodci, kteří Vás seznámí nejen s její historií, ale také se životem Františka Grossmanna a jeho podílem na vývoji Ostravy. Dozvíte se také o budoucnosti vily a její nákladné a složité rekonstrukci.

NOVOJIČÍNSKO

Vrchařská koruna Valašska

KDY: 4. a 5. května

KDE: Bistro Gigula (Hutisko Solanec)

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vrchařská koruna Valašska je primárně cykloturistický projekt, nikoliv závod. Držitelem VKV se stává každý biker, který v daném období zdolá na jízdním kole (pozor: nikoliv na elektrokole – pro elektrokola je vyčleněna vedlejší kategorie VKV bez bariér) všech 20 předepsaných vrcholů v Beskydech.

Keramika nejen v kuchyních našich babiček

KDY: pátek 10. 5. do 16 hodin

KDE: Muzeum Novojičínska ve Frenštátě

PROČ PŘIJÍT: Výstava užitné a dekorativní keramiky, doplněná o dobový nábytek, textilie a předměty v Muzeu Novojičínska ve Frenštátě pod Radhoštěm představí výrobky místních a regionálních keramických dílen a továren.

Janův labyrint

KDY: sobota 11. 5. do 16 hodin

KDE: Svět Komenského, Fulnek

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstava Janův Labyrint pokouší prezentovat mladého muže z Fulneku, jak se vykreslil ve svém díle. Staňte se na chvíli poutníkem jeho životem a možná samy najdete ráj v labyrintu světa.

Burianův svět ve Štramberku

KDY: neděle 12. 5. (do 16 hodin)

KDE: Muzeum Zdeňka Buriana

ZA KOLIK: 50 Kč (rodinné vstupné 150 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Kdo by ho neznal? Zdeněk Burian a jeho svět, takový název má výstava, kterou můžete navštívit v Muzeu Zdeňka Buriana ve Štramberku.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Majáles Těšínského Slezska



KDY: 4. května od 9.30 h.

KDE: Náměstí Svobody, Třinec

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslava mládí, studentského "bezstarostného" života, počínajícího máje, ale také přehlídka zručnosti a dovedností studentů středních škol opět na náměstí Svobody před TRISIA! Oslava zejména pro studenty, avšak nejen pro ně. Koncert Majka Spirita, Gleb a dalších.

Big Blast Band a Roxy Bigband - souboj



KDY: 3. května, od 19.30 h

KDE: klub Stolárna, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ve Stolárně téměř domácí Big BLAST! Band tentokrát nalákal Roxy Storband až z dalekého Švédska, jak vidno, je se na co těšit. Souboj to bude nelítostný a protáhne se do noci a jestli nechcete přijít o pořádnou dávku (či snad rovnou nakládačku) big bandové muziky a poznat, co big band dovede, nesmíte u toho chybět.

Koncert Hvězd, které nehasnou



KDY: 3. května, od 19 h

KDE: Lidový dům, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Připravte se na nezapomenutelný večer plný hudby a tance! Zpěvačka Kristýna za doprovodu tanečního orchestru BLACK TOWER a smyčcového kvarteta,Vám přinese písně, které Vás zahřejí u srdce!

Zaposlouchejte se do hitů od legendárních zpěvaček Barbry Streisand, Edith Piaf, Lary Fabian, Adele nebo skupiny ABBA.

Těšit se ovšem můžete i na písně Heleny Vondráčkové, Judity Čeřovské, Hany Zagorové a dalších. O fantastický zážitek se postará taneční orchestr BLACK TOWER a smyčcový kvartet Českobudějovické filharmonie.

Pro umocnění zážitku je koncert doprovázen baletními čísly mistryně světa a ČR, za rok 2022.

Po stopách textilek ve Frýdku



KDY: 5. května, 16 – 18.30 h

KDE: Nástupní a výstupní místo: před Turistickým informačním centrem Frýdek-Místek, náměstí Svobody 6, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 210 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nasedněte do historického autobusu Karosa ŠL 11 a jeďte s námi objevovat kouzlo textilního průmyslu ve Frýdku-Místku, který ovlivnil nejen místní architekturu, ale i celkový život ve městě. V rámci frýdecké části vás seznámíme s tradicí textilního průmyslu ve městě a regionu, vstoupíte do 3 budov Slezanu spjatých s výrobou textilií a oděvů ve Frýdku-Místku (ředitelství, tkalcovna, přádelna), shlédnete několik muzejních artefaktů, zažijete šichtu ve Slezanu na vlastní kůži, budete obdivovat manufakturní architekturu a uslyšíte příběhy majitelů továren i dělníků.

Okolo Bašky cestička - Pochod kolem obce



KDY: 4. května od 9.30 h

KDE: parkoviště pod přehradou, Baška

ZA KOLIK: reg. poplatek

PROČ PŘIJÍT: Tradiční turistický pochod kolem Bašky. Trasa schůdná pěšky, na kole i s kočárkem. Výbava pro každého za drobný registrační poplatek.

Májové slavnosti v dobách Keltů



KDY: 4. května od 14 h

KDE: fotbalové hřiště, Metylovice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník májových slavností v Metylovicích. Na děti čeká plnění úkolů, divadelní představení, jízda na ponících, lovecká dílna a opékání párků.

Večerní slet čarodějnic



KDY: 4. května, 18 – 21.30 h

KDE: Hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: 100 Kč/dospělí, 60 Kč/děti

PROČ PŘIJÍT: Hrad otevře svou bránu v pro Vás netradičním čase, můžete tak objevovat jeho tajemná zákoutí. Strašidelný hrad otevíráme ještě před setměním (v 17:30 hodin - doporučujeme pro návštěvu s dětmi), po setmění bude strašidelný hrad ještě děsivější.

KARVINSKO

Kino na hranici



KDY: 1. - 5. května

KDE: Český Těšín, Těšín

ZA KOLIK: jednorázová vstupenka – 150 Kč, balíček vstupenek "4+1" – 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: 26. ročník filmové přehlídky Kino na hranici se bude konat od 1. do 5. května 2024 v polském Těšíně a Českém Těšíně.

When Death Calls Tour



KDY: pátek 3. května, 19.22 hodin

KDE: Karviná, Hard Cafe

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zahrají kapely Syridas, Mad Rain, Crescendium, Chráněná dílna.

O Bajajovi



KDY: neděle 5. května, 15 hodin

KDE: Havířov, KD P. Bezruče

ZA KOLIK: 119 Kč

PROČ PŘIJÍT: Božena Němcová by se divila. Vše je pouze zdánlivě tak, jak má být. Král je starostlivý, princezna překrásná a Bajaja nebojácný. Důvěrně známá pohádka v loutkovém zpracování v mnohém překvapí.

BRUNTÁLSKO

Dobývání hradu Sovinec



KDY: sobota 4. a neděle 5. května vždy od 9:00

KDE: Hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč a děti do 3 let + držitelé průkazů AMG, ICOM, ICOMOS, KÚ MSK zdarma

PROČ PŘIJÍT: Začátek května je vždy zpestřen dny volna navíc, byla by škoda je jen prosedět doma. Proto pro vás na Sovinci přichystali další akci z repertoáru. O víkendu 4. a 5. května a ve středu 8. května se zde uskuteční setkání mušketýrů, šermířů, komediantů, divadelníků a dalších účinkujících pod tradičním názvem Kmotra Smrt aneb Dobývání hradu Sovinec. Pro návštěvníky budou opět po celý víkend i ve středu přichystány kostýmové prohlídky. Strávit zde můžete celý den díky bohatému občerstvení v Klippelově baště.

Deník farářky – talkshow v Bruntále



KDY: pátek 3. května od 18 hod.

KDE: Velký sál Kina Centrum, Bruntál

ZA KOLIK: v předprodeji 200 Kč, v den akce 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Boží cesty jsou nevyzpytatelné a nekonvenční farářka Martina Viktorie Kopecká o tom ví své. Valnou většinu jejího života se nezdálo, že bude aspirovat na službu v církvi, a přesto je dnes výraznou postavou Církve československé husitské. Jak vypadá život moderní farářky? Jaké jsou její zážitky ženy - kněze: od bohoslužeb až po setkání s papežem? Jaké to bylo protančit se až do finále pořadu Stardance? To vše a mnohem více se dozvíte v talkshow, která nese stejný název jako její autobiografická kniha Deník farářky.

Chlebová lhota. V Rýmařově vystoupí místní zuška



KDY: neděle 5. května od 17 hod.

KDE: sál ZUŠ v Divadelní ulici, Rýmařov

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: ZUŠ Rýmařov zve na premiéru představení Chlebová lhota na motivy stejnojmenné knihy Dagmar Urbánkové. Bude se konat v sále ZUŠ v Divadelní ulici v Rýmařově. Hrají absolventky a další žáci literárně dramatického a výtvarného oboru.