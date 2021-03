Konec těžby v Karviné. Čtyři dny po sousedním Darkovu končí i Důl ČSA

Devětatřicet hodin před předáním Dolu ČSA společností OKD pod státní podnik DIAMO se zastavují oba zbývající dobývací komplexy. Šachta končí čtyři dny po sousedním Dolu Darkov. Čeští a polští horníci na „Armádě“ fedrují doslova do poslední chvíle - VÍCE ZDE.

Premiéra domácího plesování

Ostrava se dočkala prvního domácího plesu. Podívejte se, jak se tančilo v sobotu z obýváků. Napůl recesní akce, napůl projekt, který měl konečně vrátit lidem úsměv na tvář a pohladit je po duši - VÍCE ZDE

POZOR! Znáte Jeseníky opravdu dobře? Podívejte se, opatření "odřízne" Praděd

Krizové omezení volného pohybu mezi okresy platné od 1. do 21. března se dotkne i Jeseníků. Kolem Pradědu prochází důležitá historická hranice obcí, okresů i krajů. Opatření tak odřízne Praděd od okresů Bruntál i Šumperk i od Malé Morávky - VÍCE ZDE

Davy turistů v Beskydech neodradil ani "rozzlobený" Radegast

Na Pustevnách a u sochy Radegasta. 27.2. 2021Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Psí počasí. Sníh smíchaný s deštěm, mlha a silný vítr. Bůh hor, jakoby se zlobil. Poslední únorová sobota turistům v Beskydech nepřála. Oblíbený výstup na Pustevny s cílovým místem sochy Radegasta se vinou počasí stal pro většinu putovníků nefalšovanou zkouškou odolnosti - VÍCE ZDE

Začátek sezony i obavy z lockdownu! Lidé zaplavili hobbymarkety v Ostravě

Parkoviště u ostravských prodejen Hornbach, OBI i Mountfield jsou v sobotu dopoledne z větší části plná, místy se u vstupů tvoří i fronty. Podle prodejců lidí od pátku výrazněji přibylo - VÍCE ZDE

Polsko zavřelo hranice. Na přechodech v MS kraji pohraniční stráž otáčí vozidla

Hraniční přechod s Polskem, 27 února 2021 ve Starém Bohumíně.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Počínaje sobotou opět skončil volný pohyb na hranici mezi Českem a Polskem. Hraniční přechod mezi Bohumínem a Chalupkami hlídá dvojice příslušníků polské hraniční stráže - VÍCE ZDE

Řidiči vzali myčky útokem

Před avizovaným uzavřením myček (s výjimkou těch bez obsluhy) se řada řidičů vydala umýt svá vozidla. Na snímku kolona vozidel u myčky Globus v Havířově.Zdroj: Deník / Petr Jiříček

Spolu s dalším omezením služeb a veřejného života s cílem zahnat covid na ústup se od pondělí 1. března zavřou také mycí linky. Tedy s výjimkou těch, kde si řidiči mohou auto umýt osobně. A podle toho to v neděli v podvečer také vypadalo na myčce Globus v Havířově. A nejen tam - VÍCE ZDE

Pracovník od polských hranic: Propadne-li test o 30 minut, na firmu se nedostanu

Roman Tancula pracuje v Ostravě ve firmě na výrobu etiket, bydlí však ve Starém Bohumíně, ani ne dvě stě metrů od hranic. A právě v polských Glivicích sídlí firemní centrála, kam několikrát do týdne jezdí. „Bude to katastrofa,“ predikuje muž - VÍCE ZDE

A dost! Turisté v Jeseníkách parkovali, kde neměli. Obec instalovala závoru

Petříkov v sobotu 27. února 2021. Nově instalovaná závora.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Jen po katastru své obce budou moci lidé od pondělka chodit na vycházky a do přírody. V uplynulých měsících ale turisté mířili do Jeseníků ve velkém. V Petříkově působili neukáznění návštěvníci takové problémy, že kvůli nim před vjezd do vesnice instalovali závoru - VÍCE ZDE

Výdaje poslanců: nejvíce stojí ostravští Volný a Ožanová

90 800 korun. Takový je u nás základní měsíční plat poslanců. Ti však mají nárok také na proplacení výdajů spojených s jejich prací. Za loňský rok dostali proplaceno nejvíce dva poslanci z Moravskoslezského kraje – nezařazený Lubomír Volný a Zuzana Ožanová z ANO, která vykonává také funkci starostky Moravské Ostravy a Přívozu - VÍCE ZDE

Trenér Kozel v Baníku skončil! Hra prý měla sestupnou tendenci

Luboš KozelZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

U fotbalistů Baníku Ostrava skončil trenér Luboš Kozel, který byl odvolán v sobotu večer po remíze 1:1 s Teplicemi. Vedením mužstva byl pověřen kouč béčka Ondřej Smetana, kterému budou pomáhat Václav Daněk, Ivo Staš a Jan Baránek mladší. Kozel dostal vyhazov po 14 měsících, spolu s ním odchází i asistent Ivan Kopecký - VÍCE ZDE

VIDEO: Neuvěříte! Útočníkovi Vítkovic vypadl na ledě při zápase mobil

Bez fanoušků na stadionech se očekává, že žádné nežádané předměty na ledě hru nepřeruší. Jenže to nemusí platit vždy. Páteční duel 48. kola extraligy mezi Plzní a Vítkovicemi (3:1) „okořenil“ mobilní telefon na ledě - VÍCE ZDE

Česko čeká přísnější omezení pohybu. Na dodržování bude dohlížet 30 tisíc lidí

V pondělí vstupuje v platnost vládní nařízení, které mimo jiné omezuje volný pohyb na celém území ČR. Policie chystá namátkové kontroly lidí, kteří vyrazí na cesty. Na dodržování vládních omezení pohybu bude v celé zemi dohlížet 26 tisíc policistů. Měli by hlídkovat na všech hlavních silničních tazích včetně dálnic - VÍCE ZDE

Kam vás vláda pustí?

Vláda schválila, že v rámci nouzového stavu bude umožněna procházka či pobyt v přírodě jen na území obce, kde občané bydlí. Deník pro vás připravil mapu katastrů všech obcí, kam vás vláda pustí:

Zde najdete základní pravidla, kterými se od pondělí máme řídit - VÍCE ZDE.