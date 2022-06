Ikonickou budovu z let 1911 – 1912 stojící na předměstí slezského městečka zná téměř každý Opavan. Nejdříve sloužila padesát let jako léčebné sanatorium, poté se proměnila v porodnici. A když se porodnice po dalším půl století stěhovala do nového pavilonu ve Slezské nemocnici, velkolepá a prázdná budova u Vančurovy ulice chátrala.

Blíží se sváteční Cyrilometodějská slavnost. Proběhne znovu v Opavě

Její novodobý osud se začal psát v roce 2012, kdy objekt od města koupil opavský patriot Miroslav Glos a pustil se do generální rekonstrukce. „Do roka a do dne jsme budovu opravili, na podzim 2013 se uskutečnil první den otevřených dveří. Dorazilo snad pět tisíc lidí, zájem byl obrovský. Lidé se přišli podívat hlavně proto, že jde o bývalou porodnici, ve které se každý buď narodil, anebo zde rodil. Moje babička tady uklízela, jako malý jsem dům celý prošel a znám jej velmi interně. Když se prodával, věděl jsem, že bych jej chtěl koupit,“ vzpomíná ředitel Vily Vančurova Miroslav Glos.

Už v lednu 2014, kdy se spustil provoz domova pro seniory, byla vila plně obsazena, a to nejen klienty z Opavska, ale i z okolních okresů. „Od té doby je tomu tak stále, nemáme jediné volné lůžko a sto osob v pořadníku. I to byl důvod, proč jsme se rozhodli nové křídlo vystavět,“ říká Miroslav Glos.

Do roka a do dne. Z bývalé porodnice je senior centrum

Jak původní, tak i nová přístavba jsou kompletně bezbariérové a jsou spojeny nadzemním koridorem. V prvním až čtvrtém patře bývalé porodnice jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, bydlí zde celkem čtyřiasedmdesát seniorů, z nichž někteří potřebují neustálou péči. V novém křídle najde domov dalších dvaapadesát osob a kapacita Vily Vančurova se tak zvedne na 126 míst. Nová část se zaplňuje postupně. „Denně máme čtyři nástupy. Jedeme i o sobotách, nedělích, non stop. Nástupy potrvají asi čtrnáct dní, než křídlo zcela zaplníme,“ přibližuje. Následovat bude dovybavení interiéru tak, aby se zde klienti cítili jako doma a prostředí bylo útulné.

Otevřením nového křídla ale investice do areálu, které se od počátku až dosud vyšplhaly na 207 milionů korun, nekončí. Miroslav Glos nám prozradil své další plány. „Ambice máme s parkem. Rádi bychom zpracovali kompletní projekt na jeho revitalizaci.“

Domov sester v Opavě prošel kompletní rekonstrukcí

V parku kdysi fungovaly i bleší trhy, ty jsou však už nějaký čas zrušeny, protože nájemce od jejich pořádání upustil. Do budoucna by mohlo dojít i k jejich obnově, Miroslav Glos zkrátka chce, aby to v parku žilo. „Jedna z variant je třeba i vznik multifunkčního hřiště. Měli bychom uzavřený areál, hřiště by využívaly školky či školy, které s námi spolupracují a budou tady vždy vítány. Protože myšlenka, že naši klienti budou z okna pozorovat pobíhající a hrající si děti, se nám moc líbí,“ dodává ředitel Vily Vančurova Miroslav Glos.

Více informací se zájemci dozví ZDE.