Vítkovem aktuálně hýbe zpráva o demolici budovy bývalého pivovaru. Jedni by zde místo ní rádi viděli parkoviště či dětské hřiště, druzí by ji zachovali a využili například na městský archiv či byty pro rodiny s dětmi.

Mezi ty, kteří by pro historickou stavbu našli využití patří například bývalý místostarosta Vítkova Oldřich Huška a Radek Huška, místní kronikář.

„Jedná se o dominantní historickou budovu u náměstí, která má zachovalé architektonické průčelí s dvojitým schodištěm, ale bohužel není v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, jelikož pivovary jsou užitkové budovy nižší důležitosti a vzhledem k republikovému hodnocení budova nesplňuje daná kritéria,“ sdělil současný zastupitel Vítkova Oldřich Huška s tím, že se ovšem jedná z hlediska regionálních dějin o unikátní doklad městské historie a esteticky hodnotnou stavbu.

Členové Letopisecké komise při Radě města Vítkova navrhují využití prostorů za účelem městského archivu. „Nabízí se také potřebnost centra sociálních služeb, ve městě chybí byty pro rodiny s dětmi i komorní muzeum,“ vyjmenovává ve svém otevřeném dopise kronikář Radek Huška, který si však uvědomuje, že objekt pivovaru není v dobré kondici.

K záležitosti vznikla také facebooková stránka s názvem Nechceme demolici pivovaru, která spojuje občany s podobným názorem.

Město usiluje o odkup

K situaci se vyjádřil i samotný starosta města Vítkov Pavel Smolka. „Nutno podotknout, že s majitelem pivovaru jednáme již zhruba devět let. O odkup jsme se pokoušeli již několikrát, bohužel to mnohokrát neprošlo,“ sdělil aktuální stav Smolka s tím, že do konce roku by měli podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě. O areál má město zájem, jelikož se nachází v samotném centru a chtějí s ním naložit jak nejlépe to půjde.

„Od Moravskoslezského kraje jsme získali 450 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace, která počítá s dotací na demolici a studii na následné využití. Jednalo by se například o vybudování parkoviště či dětského hřiště. Podle současného územního plánu na tomto místě nemohou vzniknout byty, protože spadá do lehké průmyslové zóny,“ podotýká starosta.

Iniciativu, která vznikla, chápe. „Jako člověk bych byl rád kdyby se budova pivovaru zachovala, ale otázka je, kolik milionů bychom do záchrany museli vložit, v současnosti ani nevíme o žádné dotaci, která by nám mohla pomoci. To by samozřejmě znamenalo pozastavení dalších investic,“ uzavřel Pavel Smolka.