Ve Vítkově na Opavsku je už potřetí vyhlášen participativní rozpočet, díky němuž mohou občané města realizovat své projekty. Na ty radnice letos uvolnila 500 tisíc korun. Návrhy v hodnotě od 20 tisíc do půl milionu korun mohou občané Vítkova podat do konce srpna, zatím se však, stejně jako loni, nikdo nepřihlásil…

Vítkov nabízí peníze na projekty, nikdo je ale zatím nechce. | Foto: se souhlasem MěÚ Vítkov

Přitom projekty, které budou financovány z rozpočtu města, musejí být hotovy do konce listopadu 2025.

„Pokud jste ochotní přiložit ruku k dílu, neváhejte a přihlaste svůj nápad do participativního rozpočtu. Nemusí jít o nic velkého, třeba jen o pískoviště s několika prolézačkami, nebo o bylinkovou zahradu, která by sloužila vám i vašim sousedům. Fantazii se meze nekladou,“ inspiruje občany Vítkova starosta města Jakub Cihlář, který byl by rád, kdyby třetí ročník participativního rozpočtu měl větší odezvu než první dva.

„Do prvního ročníku v roce 2022 byl přihlášen jediný projekt, který dnes už slouží veřejnosti. Jde o herní prvky pro děti vedle minigolfu, na něž bylo z rozpočtu města uvolněno 250 tisíc korun,“ nastiňuje starosta situaci a pokračuje. „V roce 2023 se nepřihlásil nikdo, takže jsme ze strategického plánu rozvoje města vybrali tři projekty, z nichž lidé mohli zvolit ten, který bude zrealizován. Zvítězila možnost upravit zahradu u městské knihovny. Projekt v hodnotě 500 tisíc korun začne ještě letos.“

„Cílem je vtáhnout lidi „do hry“, do zvelebování města, v němž žijí, zapojit je do chodu Vítkova, dát možnost aktivním jedincům, aby se podíleli na tvorbě příjemnějšího místa pro život. Nevěřím tomu, že nikdo takový u nás není!“ netají starosta své rozčarování nad dosavadním vývojem a doufá, že obyvatelé města tentokrát šanci na využití části finančních prostředků z rozpočtu nepromarní a že opět nezvítězí lhostejnost.

Prvním a zatím jediným občanem města, který se do participativního rozpočtu aktivně zapojil, byl David Krása, provozovatel vítkovského minigolfu. „Hodně se mi líbily dřevěné didaktické herní prvky, které vyrábí František Janata. Protože něco takového u minigolfu chybělo, zpracoval jsem projekt a v roce 2022 jsem se do participativního rozpočtu přihlásil. Vedení města můj záměr podpořilo, zmíněné herní prvky pořídilo, já jsem výstavbu hřiště zafinancoval a společně s přáteli je vybudoval. Vítkovské děti tak dostaly k dispozici nové místo, kde si mohou hrát,“ vypráví David Krása ve zkratce svůj příběh.

„Participativní rozpočet je fajn věc,“ konstatuje. „Ale není to o tom, že něco vymyslíte a jiní to za vás udělají. U realizace projektu musíte být od začátku do konce, musíte se na něm fyzicky podílet. Ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že když se něco takového povede, stojí to za to!“