Nadějný judista, úspěšný molekulární biolog i mažoretky. To jsou letošní laureáti tradičních cen, kterými vítkovská radnice každoročně vzdává hold svému známému rodákovi. Památku upáleného studenta Jana Zajíce, od jehož tragického úmrtí letos 25. února uplyne pětapadesát let, tímto způsobem připomíná od roku 1993.

Hrob Jana Zajíce na městském hřbitově ve Vítkově. | Foto: Se svolením města Vítkov

Ceny z rukou starosty města Jakuba Cihláře si 23. února převezme v 1. kategorii do 15 let devítiletý žák základní školy v Melči Patrik Kocián,, člen oddílu juda Slezanu Opava, bronzový z mezinárodního turnaje v Polsku, stříbrný z Judo Dragon Cup, vítěz Velké ceny Žiliny a držitel mnoha dalších prestižních ocenění. Ve 2. kategorii bude oceněný student vítkovského gymnázia Vojtěch Jakubík, který velmi úspěšně působí v oboru molekulární biologie. Jako nejlepší tým loňského roku budou oceněny vítkovské mažoretky, které jsou mistryněmi světa.

„Jan Zajíc, rodák z Vítkova, je už pětapadesát let symbolem odporu vůči totalitní moci. Následováním Jana Palacha chtěl jako pochodeň číslo dvě vyburcovat z letargie lidi, smířené s okupací Československa armádami Varšavské smlouvy a motivovat je, aby se zlovůli nepřestali stavět na odpor. To je jeho jednoznačný vzkaz. Mladí lidé vždy byli a budou nositeli studentské svobody a ideálů, proto oceňujeme ty z Vítkovska, kteří jsou inspirací pro ostatní,“ konstatuje Jakub Cihlář.

Student Jan Zajíc byl v roce 1969 druhou protestní pochodní za svobodu národa.Zdroj: Se svolením města Vítkov

„Máme se sestrou radost, že vzpomínka na našeho bratra je spojena s mládím, s žáky a studenty, kteří jsou na začátku života, a přitom mohou být příkladem ostatním. Právě toto spojení nás smiřuje se dnem, který pro nás zůstane napořád smutný. Vždy nám šlo o to, aby vzpomínky na bratra nebyly jen smutné a to Cena Jana Zajíce rozhodně není,“ říká Zajícův bratr Jaroslav. Připomíná i zakladatele nadačního fondu, scénáristu a publicistu Vladislava Kučíka, jemuž se v roce 1993 podařilo založit na Vítkovsku velmi pozitivně zaměřenou nadaci, která i prostřednictví Ceny Jana Zajíce žije dodnes.

Starosta Vítkova by uvítal, kdyby si žáci a studenti uvědomovali, že být nositelem Ceny Jana Zajíce je do jisté míry zavazující, protože jde o významné ocenění připomínající hrdinský čin výjimečného člověka. „I proto Cena Jana Zajíce před jednatřiceti lety vznikla – abychom nezapomněli. Ale jedna věc je připomínat, druhá vysvětlovat, proč k něčemu došlo. Je na nás, dospělých, abychom odkaz Jana Palacha a Jana Zajíce šířili dál. Abychom současné mladé generaci vysvětlovali, proč se oba studenti v začátku roku 1969 rozhodli ke svým činům, které dnes aktuálně rezonují s tím, co se děje pár stovek kilometrů od našich hranic,“ dodává Jakub Cihlář.

Slavnostní akce s předáváním cen bude zahájena v 15.30 hodin v městské knihovně návštěvou výstavy Interitus Macedonum – Svědectví. V 16.30 hodin si přítomní připomenou u hrobu Jana Zajíce 55. výročí tragického úmrtí Jana Zajíce, připadající na neděli 25. února. Hrob na vítkovském městském hřbitově je od roku 2019 kulturní památkou. Jeho náhrobek je dílem sochaře Olbrama Zoubka pojatý jako symbol boje a svobodu. Tvoří ho kamenná horizontální hrobka na čtyřech bronzových koulích a bronzová deska s reliéfem lidského těla. Hlavní část této tradiční akce začíná od 17 hodin ve společenském sále Městského úřadu Vítkov a vyplní ji předání Ceny Jana Zajíce, která má dvě kategorie. První je do 15 let určená pro žáky osmiletých škol a gymnázií, druhá od 15 do 25 let pro studenty. Tato cena bývá udělována za zásadní čin – za záchranu života, práci v dobrovolnictví, významné sportovní úspěchy nebo za výjimečné studijní výsledky.