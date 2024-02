Ve vítkovské městské knihovně bude od 8. února do 1. března instalovaná výstava Interitus Macedonum – Svědectví. Připomíná osudy řeckých a makedonských dětí, které musely v důsledku občanské války v Řecku opustit svou vlast.

Snímky z archivu Dimitri Kirjakovského. | Foto: se svolením města Vítkova

Občanská válka probíhala v Řecku během let 1946 až 1949 a vedla k exodu řeckých obyvatel do Československa, Polska a jiných zemích tehdejšího východního bloku. Největší uprchlická vlna nastala v závěru válečného konfliktu a od dubna 1948 do června 1950 přijelo do tehdejšího Československa přes dvanáct tisíc Řeků a z toho bylo přes 4 500 dětí. Expozice mapuje jejich osudy. Jedním z malých utečenců byl autor výstavy Dimitri Kirjakovský. Svůj domov musel opustit jako šestiletý chlapec a se svými pěti sourozenci i matkou ztratil přes sedm let kontakt. Se dvěma sourozenci skončil v Polsku, další tři sourozenci našli zázemí v Československu a jejich matka se ocitla v Maďarsku.

Znovu se potkali díky aktivitě Červeného kříže „Byl jsem nejmladší a maminka pro mě byla ve vzpomínkách tou nejkrásnější ženou. Když mi zmizela z očí, bylo jí šestačtyřicet let a když jsem se s ní pak znovu setkal, stála přede mnou ztrhaná žena, na které se podepsalo vše, čím si prošla. Ale když mě objala, běžel mi mráz po zádech. Opět jsme k sobě našli cestu, rád jsem poslouchal její vyprávění. Právě díky mamince jsem mohl svým dětem, vnoučatům i pravnoučatům předat spoustu informací,“ říká Dimitri Kirjakovský. Své vlastní prožitky i výpovědi a osudy dalších řeckých a makedonských dětí zahrnul do emocemi nabité výstavy Interitus Macedonum – Svědectví. Je připomínkou 75. výročí exodu občanů z Řecka a současně poděkováním českým, slovenským a polským lidem za nezištnou pomoc i výstrahou před opakováním chyb. „Projevilo o ni zájem též muzeum v Gdaňsku i vyhnanecké muzeum v Berlíně a poputuje do nich hned, jakmile bude ve Vítkově ukončena. Jejich zájem o mou výstavu, mapující poválečné osudy malých dětí, je pro mne důležitou zpětnou vazbou,“ dodává Dimitri Kirjakovský, který projekt vytvořil společně s designerem makedonsko-německo-holandského původu Gocem Georgim Durtanoskim.

V opavském regionu našlo nejvíc řeckých a makedonských dětí zázemí v objektu současné léčebny pro dlouhodobě nemocné v Klokočově, který je místní částí Vítkova. „Je dobře, že výstava mapuje toto poměrně neznámé téma, které je nedílnou součástí historie Vítkova, Moravskoslezského kraje i celé republiky. Všeobecně je známo, že na území severní Moravy žije poměrně dost potomků řeckých uprchlíků, ale málokdo si uvědomuje, proč. Neznáme dějinné souvislosti a proto jsem rád, že se zmíněná etapa historie, o které se nikdy moc nemluvilo, výstavou Interitus Macedonum – Svědectví otevírá. Díky ní máme šanci si uvědomit, že útěk před válkou není ničím, s čím bychom se už v minulosti nesetkali, a že znovu zažíváme situace, které se už kdysi dávno děly. Dát současné dění do historického kontextu je přínosné a proto ji považuji za smysluplnou. Vážím si toho, že ji ve Vítkově můžeme představit. Z mého pohledu je symbolické, že výstavu 23. února navštíví účastníci slavnostního udílení Ceny Jana Zajíce, která je poctou památky vítkovského rodáka, studenta Jana Zajíce, který se nesmířil s totalitou, normalizací a okupací. Od jeho tragického úmrtí, kterým následoval Jana Palacha, uplyne 25. února pětapadesát let,“ konstatuje vítkovský starosta Jakub Cihlář. Poprvé byla výstava, která je též poděkováním českým, slovenským a polským lidem za nezištnou pomoc, veřejnosti představena loni v červnu v souvislosti se Světovým dnem uprchlíků.