Další z vítkovských žhářů se chce dostat na svobodu. Okresní soud v Karviné se v úterý zabýval žádostí o podmíněně propuštění Jaromíra Lukeše, který si za mřížemi dosud odpykal bezmála patnáct let z dvaadvacetiletého trestu. Žádost podal prostřednictvím svého obhájce po vykonání dvou třetin trestu. Návrh podpořil i ředitel karvinské káznice, kde je Lukeš umístěn.

Jednání o podmíněném propuštění Jaromíra Lukeše na svobodu, Karviná | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

„Uvědomuji si, jak jsem svým jednáním ublížil lidem. Svého jednání lituji. Je to čin který nejde vrátit zpátky a odčinit. O to více mě to celé štve. To není jako někomu ukrást auto a pak mu koupit nové. Tohle odčinit nejde,“ řekl v úterý u soudu Lukeš, který svůj předchozí život označil za velkou chybu. „Byli jsme hloupí, neuvědomili jsme si, jaké následky to může mít. Ten trest, který jsme dostali, je spravedlivý. Časem jsem si to uvědomil,“ dodal Lukeš.

K návrhu na propuštění se kladně vyjádřila i probační a mediační služba. „Během výkonu trestu přehodnotil své životní postoje,“ stojí ve zprávě, která se dále zmiňuje o jeho vzorném chování ve věznici. Také samotná káznice hodnotí Lukeše velmi kladně.

Soud jednání odročil na neurčito. Nechá si vypracovat psychologický znalecký posudek na odsouzeného.

Ohnivé peklo

Lukeš se podle pravomocného rozsudku v noci z 18. na 19. dubna 2009 podílel na vypálení domu ve Vítkově na Opavsku, v němž žila početná romská rodina. Tři jeho komplici do objektu vhodili zápalné lahve, on sám vytipoval dům a v době útoku čekal na kamarády v autě zaparkovaném opodál. V budově, která se změnila v ohnivé peklo, bylo v té době osm lidí včetně malých dětí. Nejhůře dopadla tehdy ani ne dvouletá Natálka. Utrpěla popáleniny na osmdesáti procentech těla. Přežila, má však trvalé následky. Podrobila se více než stovce operací.

Matka Natálky se k Lukešově žádosti o podmíněném propuštění vyjádřila písemně. Její zmocněnec předal dopis soudu. V něm Natálčina matka uvedla, že s propuštěním na svobodu nesouhlasí. „On půjde z vězení a my zůstaneme v tom. Nic už není jako dříve,“ uvedla matka, které popsala utrpení a strádání, které Natálka i celá rodina prožívala a stále prožívá.

Rozsudek

Radikálové byli odsouzeni k výjimečným trestům od 20 do 22 let. Senát všechny uznal vinnými z pokusu o rasově motivovanou několikanásobnou vraždu. Útok měl být naplánován u příležitosti 120. výročí narození Adolfa Hitlera připadající na 20. dubna. Samotní obžalovaní ve svých výpovědích tvrdili, že jejich cílem byl opuštěný dům údajně sloužící jako překladiště kradených věcí.

Prý netušili, že uvnitř někdo spí. V opačném případě by něco takového neudělali. Soud jim ale neuvěřil. Kromě nepodmíněných trestů jim senát uložil i povinnost zaplatit na odškodném 17 milionů korun. Lukeš zatím platí 400 korun měsíčně, a to od roku 2018. Natálka z této částku dostává 150 až 200 korun. Z vězení prý nebyl schopen hradit více. Na svobodě má podle svých slov zajištěnou práci, která mu umožní zasílat vyšší částku. Vyrovnat musí i další velké dluhy.

Jsou už na svobodě

Dva z Lukešových kompliců Ivo Müller a Václav Cojocaru, kteří dostali dvacet let žaláře, jsou na svobodě od loňského května. Poslední ze čtveřice David Vaculík, označovaný za hlavního organizátora, o podmíněné propuštění zatím nepožádal.